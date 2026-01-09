ATO Başkanı Baran: 'Koç Holding'in Ankara'mıza ve ülkemize katkıları son derece değerli'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Rahmi M. Koç'un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i Ankara Ticaret Odası'nda konuk etti. ATO Başkanı Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette yaptığı konuşmada, Koç Ailesi ile Ankara Ticaret Odası arasındaki bağın köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, merhum Vehbi Koç'un Türk iş dünyası ve Ankara ticaret hayatındaki tarihsel rolüne dikkati çekti.

Koç Grubu'nun hikayesinin yaklaşık bir asır önce Ulus'ta, Vehbi Koç'un çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ileri görüşlülüğüyle başladığını hatırlatan Baran, "O gün atılan tohumlar bugün Türkiye'nin en büyük sanayi gücüne dönüştüyse, bu başarının temelinde Ankara'nın ticaret ahlakı ve Ahilik geleneğiyle yoğrulmuş bir vizyon vardır" dedi.

Vehbi Koç'un Ankara Ticaret Odası'nda toplam 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirten Baran, Ulus'taki Oda binasının inşasında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kuruluş fikrinin hayata geçirilmesinde Vehbi Koç'un öncü rol üstlendiğini ifade etti. Baran, " Vehbi Koç, başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra, Türkiye'de özel sektörün kurumsallaşmasının, etik değerler üzerine inşa edilmiş bir ticaret anlayışının ve girişimciliğin toplumsal kalkınmayla buluşmasının öncü ismi olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Rahmi M. Koç'un, babasından devraldığı mirası küresel ölçekte bir markaya dönüştürdüğünü vurgulayan Baran, Koç Ailesi'nin sanayi, kültür, eğitim ve sanat alanlarında Türkiye'ye ve özellikle Ankara'ya sunduğu katkıların büyük değer taşıdığını söyledi. Koç Holding tarafından Ankara'ya kazandırılan projelere de değinen Baran, "Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi başta olmak üzere, sanayi tarihimizin kayıt altına alınmasına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar Başkentimiz açısından son derece kıymetlidir. Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi projeler, Ankara'nın yalnızca idari değil; aynı zamanda fikri ve kültürel bir merkez olma kimliğini de güçlendiriyor" dedi.

Rahmi M. Koç, ziyaretinde babasının görev yaptığı Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında, koltuğuna oturarak bir de anı fotoğrafı çektirdi.

"Koç Holding'in Ankara'mıza ve ülkemize katkıları son derece değerli"

Baran yaptığı değerlendirmede, "Merhum Vehbi Koç'tan devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyarak Koç Holding'i ülkemizin gurur kaynağı küresel bir marka haline getiren Rahmi M. Koç, babasının iz bıraktığı Ankara Ticaret Odası'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu bugün kısa süreliğine de olsa, şereflendirdi. Rahmi M. Koç'un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Semahat Arsel'in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu öncü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras niteliği taşıyor. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, üretimi, girişimciliği, kültürü ve eğitimi bir arada ele alan bütüncül bir kalkınma anlayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha görme imkanı bulduk. Ankara Ticaret Odası olarak, ülkemize uzun yıllar emek vermiş, değer katmış Rahmi M. Koç ile Semahat Arsel'i Odamızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Ali Yıldız, Halil İlik, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ile İbrahim Tırpancı da yer aldı. - ANKARA