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Quick Sigorta'dan Gaziantep'te Tarım Mesleki Okul ve Yurt Projesi

Quick Sigorta'dan Gaziantep'te Tarım Mesleki Okul ve Yurt Projesi
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Quick Sigorta, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu için protokol töreni düzenledi. Projeler, bölgedeki gençlerin tarım sektöründe uzmanlaşmalarına yönelik eğitim imkanı sağlayacak.

Quick Sigorta tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptırılacak olan Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu için protokol töreni düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ilçesindeki Gaziantep Valiliği'nin fuaye salonunda gerçekleştirilen protokol töreninde, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, projenin detaylarını anlattı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Gökay Erdemoğlu ve Türkay Erdemoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Quick Sigorta tarafından hayata geçirilecek söz konusu projeler, tarım sektörüne uzman bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 16 derslikli Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Meslek Lisesi'nde, tarımsal uygulama atölyeleri, sera alanları, tarım alet ve makinaları uygulama atölyeleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanları, padoklar, yemlikler, klinik uygulama laboratuvarları yer alacak. Bunun yanında çevre ilçelerden gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için 100 kişilik Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu inşa edilecek. Proje kapsamındaki her iki bina da Gaziantep Üniversitesi'ne ait 470 dönümlük bir uygulama arazisi üzerinde konuşlanacak.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projedeki okulun bölgenin tarımına sağlayacağı katkıya dikkati çekti.

Çeber, "İhtiyaç olanları yan yana koyduk. Yer, okul, niyet ve hedef doğru. Birkaç yıl sonra ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Bu bölgeye bu okul çok iyi oldu. Tam donanımlı bir lisemiz olacak. Tüm bölgeye hitap edecek. Bu okul bölgenin tarımına hizmet edecek. Ayrıca Mahmut Bey bizi kırmadı, bir lise düşünüyordu. Böyle bir niyet olunca içine pansiyonu da koymak istedik. O da eşime yakışır dedi ve pansiyon da eklendi." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de insana yapılan yatırımın önemini vurgulayarak, "Muhteşem ekolojik bir alan, yeşil ekonomi, içerisinde teoriği ve pratiğin birleştiği önemli bir çalışma başlayacak bugün. Tarım en önemli maddelerimizden birisi. Kim suyu ve toprağı iyi yönetirse geleceğin sözünü o söyleyecek. Şehrin öngörüsü, vizyonu tam böyle bir model. Beşeri sermaye çalışmayınca sistem tıkanıyor. Bugün insana yatırım yapıyoruz. Bu proje, Nurdağı'nda teoriyle pratiğin birleşmesiyle büyük bir fark yaratacak." açıklamasını yaptı.

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, projeyle ilgili kararın yönetim kurulu tarafından 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında alındığını ancak uygulamaya geçmek için yeni imar çalışmalarının ve deprem enkazının temizlenmesinin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdemoğlu, babaları merhum Mehmet Erdemoğlu'nun kendilerine öğrettiği yaşam ilkelerinden biri olan, ülkeye kalıcı ve faydalı eserler bırakma ilkesini uygulamaya devam ettiklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Depremin ardından, bölgedeki gençlerimizin eğitimine ve tarım sektörüne katkıda bulunacak bir meslek lisesi yapma kararı aldık. Tarım ihtisas meslek liseleri, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde, gençlerimize iş kaygısı olmadan bir gelecek sunma anlamında büyük önem taşıyor. Ayrıca çevre ilçelerden gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak olan yurt binasıyla bu projeyi daha kapsamlı hale getirdik. Rabbimin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde bu tür eserlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bugün burada imzalanan protokollerle hem bölgemiz hem de ülkemiz adına önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Quick Sigorta'nın eğitime katkıları öncelikle Türkiye'nin mesleki eğitim potansiyelini artırmayı ve gençlere nitelikli bir gelecek sunmayı hedefliyor. Daha önce Alanya'da yaptırılan Quick Sigorta Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu ile başlayan sosyal sorumluluk projeleri, Gaziantep Nurdağı'ndaki bu iki yeni projeyle büyümeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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