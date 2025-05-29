QFlats Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Maher Holding çatısı altındaki QC İnşaat ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı işbirliğiyle hayata geçirilen QFlats projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sigorta destekli güvenli konut modeliyle ön plana çıkan QFlats projesinin temel atma töreni İstanbul Kurtköy'de gerçekleştirildi.

Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Allianz Teknik, Tepe İnşaat, QC İnşaat, Entegre Proje Yönetim ve Tago Architects gibi sektörünün lider kurumlarının güç birliğiyle MHR GYO tarafından geliştirilen QFlats, bina tamamlama sigortası, deprem mühendisliği analizi ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen örnek bir yapı modeli sunuyor.

Törene, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding Yatırımlar ve İştirakler Başkanı Volkan Yıldız, Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Doğan, Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Allianz Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Doktor Ceyhun Eren, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Murat Kan, MHR GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gülmez, Tago Mimarlık Gökhan Altuğ, Entegre Proje Yönetimi Kemal Okumuş ile ürkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF), Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) ve İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği'nden (İSAD) temsilciler katıldı.

Deprem performans analizlerini Allianz Teknik'in gerçekleştirdiği, bina tamamlama sigortasını Quick Sigorta'nın sağladığı ve tüm risklerle sorumluluk sigortalarını Corpus Sigorta'nın üstlendiği proje, yalnızca konut üretimi değil, kurumsal güvenin yapı güvenliğiyle buluştuğu özgün bir model olarak öne çıkıyor.

Projede mimari tasarımı Tago Architects, proje yönetimini Entegre Proje Yönetim, müteahhitliği ise Tepe İnşaat üstleniyor.

"Türkiye'ye örnek olmasını ümit ettiğimiz bir modelin temelini atıyoruz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, törende yaptığı konuşmada güvenli konutta yeni standartların herkesin hakkı olduğunun altını çizdi.

Yaşar, "Bugün burada, sadece bir konut projesinin değil, Türkiye'ye örnek olmasını ümit ettiğimiz ve bunun için uzun zamandır uğraştığımız bir modelin de temelini atıyoruz. Sevgili CEO'muz Levent Uluçeçen Bey'in her zaman söylediği gibi biz müteahhitlik hizmeti yapmak için bu oluşumları kurmadık. Banka dışı finans alanında, Türkiye'ye örnek modeller oluşturmak üzere bir araya geldik. MHR GYO, bugüne kadar Quick Tower ile İstanbul'da, kurumsal projelerle İzmir'de ve Ankara'da gördüğünüz yatırımlarını, bugün ilk defa burada bir konut projesiyle taçlandırıyor. Türkiye gibi güvenli, dirençli yapılara ihtiyaç duyulan bir deprem ülkesinde 'sigorta destekli güvenli konut projesi' yaratmaya ve bunu bir model olarak ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Tepe İnşaat'ın yüklenici olduğu, Allianz Teknik'in deprem performans analizlerini gerçekleştirerek uygunluk verdiği projede Corpus Sigorta'nın, önleyici sigortacılık faaliyetleriyle riskleri tespit ettiğini ve önlenebilecek riskleri önlediğini vurguladı.

"Güvenli konut sigorta desteği ile olur" modelinin en önemli halkalarından birisi olarak bina tamamlama sigortasının Quick Sigorta tarafından yapıldığını ifade eden Yaşar, "Projenin başından sonuna kadar hem saha denetimini hem her türlü proje koordinasyonunu yapmak üzere ise Quick Sigorta, QC İnşaat'ı görevlendirdi. Özellikle sigorta sektörü paydaşları olarak da bundan sonra başta İstanbul'da, sonra tüm Türkiye'de olacak projelerde bu örnek modeli diğer tüm müteahhitlerimiz ile uygulamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları Proje Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Murat Kan, kasım ayında ruhsatı alır almaz, vakit kaybetmeden işlere başladıklarını aktardı.

Projenin hafriyat ve ilksel çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Kan, "Geçen ay da betonarme işlerinin startını verdik ve şu anda temel betonunu döküyoruz, çok mutluyuz. Tabi ki işi başlatmak kadar belki daha da önemlisi bitirmek. Şantiyelerde 'İşin başında ve sonunda olmayacaksın' denir. Bu dertlidir, işi başlatmak, ayağa kaldırmak, ruhsatı vesairesi, planlaması, kurgusu. İşin sonunda para biter, ödenekler biter, teslim süresi vardır, ekip ayrılır." şeklinde konuştu.

Kan, başladıkları tüm projeleri bitirdiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle de bir durum var, bu projenin bitmeme şansı yok. Biz projemizi yüzde 100 sigorta destekli, kurumsal yapıda kurguladık. ve aynı zamanda bu noktada bir işbirliğine de gidiyoruz. Tepe İnşaat, Allianz Teknik, Tago Mimarlık. Çok ciddi firmalarla, kurumsal yapıda geliştirdiğimiz bu proje aslında, bir örnek teşkil ediyor. 25 yıldır inşaat yapıyorum. Bunu canı gönülden, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu yaptığımız şey sigorta destekli, arkasında güçlü, regüle edilmiş bir kurumun, sigorta firmasının olduğu bu yapı çok önemli ve çok örnek bir proje. İçimiz çok rahat."

Allianz Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Ceyhun Eren de uzmanlığının deprem mühendisliği olduğunu hatırlatarak, ülkenin deprem ülkesi ve toplumun da depremle birlikte yaşamak için güvenli binalarda oturması gerektiğini vurguladı.

"Bilinçli toplum, güvenli yapılar, sürdürülebilir gelecek' vizyonuyla 5 yıl önce yola çıktıklarını aktaran Eren, "Açıkçası bu projenin de tam olarak bizim vizyonumuzla örtüştüğünü düşünüyorum. Allianz Teknik olarak bu projede yer almaktan heyecan, bu yapıların deprem performans analizlerini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

"QFlats projesi, yüksek standartlı projelerden birisi olacak"

Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen ise1969'da kurulan Bilkent Holding'in amiral gemisi konumundaki Tepe İnşaat'ın hastane, konut, hava alanları, iş ve alışveriş merkezleri ve endüstriyel tesisleri içeren sektörel portföyüyle ulusal ve bölgesel ölçekteki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Tepe İnşaat olarak sektördeki köklü geçmişleri ve birikimleriyle Türkiye'de ve 10 farklı ülkede toplam 13 milyon metrekarelik inşaat alanı gerçekleştirdiklerini aktaran Şen, "Bugün burada atacağımız temel, Maher Holding ile kurduğumuz güçlü işbirliğinin ve güvene dayalı ortaklığın somut göstergesidir. Güçlü markaları bir araya getiren ve müteahhit olarak yer almaktan gurur duyduğunuz QFlats projesi, ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak kalite ve iş güvenliği hassasiyetimiz çerçevesinde yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden birisi olacaktır. Bu proje sadece bir inşaat değil, bölgeye ve ülkemize katma değer sağlayacak, istihdam yaratacak, ekonomiye güç verecek, sosyal yaşama yeni bir soluk kazandıracaktır." dedi.

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz da en iyi gayrimenkul geliştiricilerinden biri olma hedefine emin adımlarla yürürken, önemli bir modeli hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alanının güçlü kurumlarıyla oluşturduğumuz bu işbirlikleriyle, ana yüklenici olarak Tepe İnşaat, deprem analiz performansını yapan Allianz Teknik, Entegre Proje Yönetim'in proje denetimini yaptığı proje mimari olarak da Tago Mimarlık'ın yer aldığı bu model bizim için çok önemli.Bu projenin en önemli kısmı ise çok önemsediğimiz ve sektöre örnek olması açısından bina tamamlama sigortası ile Quick Sigorta ve inşaat ve tüm riskler mali sorumluluk sigortası kısmında da Corpus Sigorta oluşturdu."

Kaçmaz, ülkede sigortalı gayrimenkul geliştirme modelinin sektöre değer katacağına yürekten inandıklarını aktararak, "Bu yaklaşımın gayrimenkul sektöründe güveni esas alan yeni bir döneme öncü olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu örnek modelin hem yatırımcılara hem sektöre ilham vermesini temenni ediyor, bu sürece katkı veren tüm paydaşlara ve tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.