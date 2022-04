Putin'in herkesten sakladığı gizli serveti ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ilk bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lükse olan merakının detaylarını İngiliz medyası ortaya çıkardı. The Times gazetesinin haberine göre, Putin'in lüks merakının uzun yıllardır devam ettiğini belirtildi. The Times konu hakkında "Kremlin ve Rusya Devlet Başkanı kendisini halkın adamı olarak lanse ediyor fakat açlık sınırının altında yaşayan 16 milyondan biri değil" ifadelerine yer verdi.

PUTİN'İN SERVETİNDE YOK YOK

Putin'in lükse olan merakının Rusya muhalefet partileri tarafından da sık sık dile getirildiğini aktaran The Times, 2015'de Kızıl Meydan'da vurularak öldürülen muhalif Boris Nemtsov'un Putin'in villaları, çok sayıda jeti, lüks saatleri ve bir filo dolusu pahalı otomobili olduğunu aktarmıştı. Putin'in 2000 yılında göreve geldiğinden beri Rusya'nın farklı bölgelerinde en az 20 lüks evi olduğu belirtilirken, Ilyushin II-96 tipi resmi jetinde ise özel spor salonu ve 65 bin dolarlık altın kaplama tuvaletler olduğu iddia edilmişti.

Putin'in 1.3 milyar dolarlık lüks malikanesi

BU PARALAR PUTİN'İN UMRUNDA DEĞİL

Nemtsov'un o dönemde "Bu paralar vergi mükelleflerinden çıktığı için Putin'in umrunda değil" yorumunu yaparken 2018 yılında Rus muhalif Alexei Navalni de Putin'in 439 bin dolar değerindeki saatler kullandığını aktarmıştı. Bu miktar Putin'in 6 yıllık maaşına denk gelirken, şu an hapiste olan Navalni konu hakkında " Putin, platin kasalı A Lange & Söhne marka saat kullanıyor. Muhtemelen gelecek 6 yılın avansını istedi ve hepsiyle saat satın aldı" şeklinde konuşmuştu.

TUVALET FIRÇASI BİLE ALTINDAN

2021 yılında Rus muhalif Navalni, Karadeniz kıyısında Putin'e ait korumalı devasa bir villa yapıldığını da ortaya çıkarmıştı. Navalni villadaki tuvalet fırçalarının altın kaplama olduğunu ortaya atarken, Başkan Putin bu iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı.