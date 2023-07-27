Putin, Afrika'ya ücretsiz tahıl göndermeye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda yaptığı konuşmada, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika'ya ücretsiz olarak gönderebileceklerini söyledi. Putin, tahıl teslimatının da ücretsiz olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya- Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda yaptığı konuşmada, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika'da 6 ülkeye ücretsiz olarak gönderebileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz göndermek için 3-4 ay içinde hazır olacaklarını belirtti. Putin, tahıl teslimatının da ücretsiz olacağını ekleyerek, "Önümüzdeki 3-4 ay içinde Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak sağlamaya hazır olacağız, ayrıca bu ürünü tüketicilere ücretsiz olarak ulaştıracağız. Belki birkaç rakam daha ilginizi çekebilir. Ukrayna geçtiğimiz yıl yaklaşık 55 milyon ton tahıl üretti. İhracat ise 17 milyon tonu buğday olmak üzere 47 milyon ton olarak gerçekleşti. Rusya, geçen yıl 156 milyon ton tahıl üretti. Bunun 48 milyon tonu buğday olmak üzere 60 milyon tonu ihraç edildi" dedi.

Rusya tarafından yapılan açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim" ifadelerini kullanmıştı.