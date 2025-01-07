Prof. Dr. Serap Durusoy: Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele aldı. Enflasyonun kronikleştiğini ve Avrupa'da en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, sorunların çözümü için köklü adımların atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, ekonomi yönetiminin mali disiplin politikalarını değerlendirdi.

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EKSİKLERİ

Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin küresel emeklilik endeksinde son sıralarda yer aldığını ifade etti. "Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı Türkiye'de. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Serap Durusoy açıklamalarına şöyle devam etti:

Ücretlerin baskılanması üzerinden enflasyonun baskılandığı bir politika izleniyor. Son bir buçuk yılda enflasyonun baskılandığı ama üretimin teşvikine yönelik adımlar atılıyor. Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı.