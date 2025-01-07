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Prof. Dr. Serap Durusoy: Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı

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Prof. Dr. Serap Durusoy'un açıklamalarına göre, Türkiye, küresel emeklilik endeksinde son kategoride yer alıyor. Bu durum, ülkemizin emeklilik sisteminin dünya standartlarına göre oldukça geride olduğunu gösteriyor. Durusoy, emeklilik sistemimizdeki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele aldı. Enflasyonun kronikleştiğini ve Avrupa'da en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı

Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, sorunların çözümü için köklü adımların atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, ekonomi yönetiminin mali disiplin politikalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EKSİKLERİ

Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin küresel emeklilik endeksinde son sıralarda yer aldığını ifade etti. "Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı Türkiye'de. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Serap Durusoy açıklamalarına şöyle devam etti:

Ücretlerin baskılanması üzerinden enflasyonun baskılandığı bir politika izleniyor. Son bir buçuk yılda enflasyonun baskılandığı ama üretimin teşvikine yönelik adımlar atılıyor. Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Küresel emeklilik endeksinde Türkiye son kategoride yer aldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıemre can:

akp türk halkının vergileriyle suriyeli arapları besliyo suriyeli arapları göndermiyoo

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Haber YorumlarıDoğan Akdemir:

ne bekliyordunuz baska? bu hırsız sahte hocaların içinde. milleti dinle allahla kandıranlardan ne bekliyordunuz?

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Emekli patlama noktasinda yakarsa bu dunyayi emekliller yakar

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Haber YorumlarıAHMET ÖZTÜRK:

Avrupa da en düşük emekli yaşı da Türkiye'de. Bunu neden söyleyemiyorsunuz

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

secimde emeklilerde haksizlıklara cevap verecek

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

başımızdakilerin sandığı rengarenk türkiye sanıldığı kadar renkli değil ama bari emine abla başkanımıza gerçekleri bir anlatsa ahh ah

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