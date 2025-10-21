Prof. Dr. Selimler: Merkez Bankası Faiz İndirim Sürecini Süreklilik Gösteriyor

İSTANBUL Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler, Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde ekonomik gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdi. Prof. Dr. Selimler, "Faiz indirim sürecinin devam etmesini bekliyorum. Ancak eylül ayı enflasyon verileri bu süreçte dikkatli olmayı gerektiriyor" dedi.

Prof. Dr. Selimler, "Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne 2024 yılının sonundan itibaren başladı ve bir süredir devam etti. Normal koşullarda yıl sonuna kadar yüzde 35 civarında bir faiz oranı hedefleniyor. Ancak, eylül ayı enflasyon beklentilerin üzerinde gelmesi ile Merkez Bankası'nın eli bir miktar zayıfladı. Bu gelişme, 250-300 baz puanlık daha yüksek indirim beklentilerini düşürdü" diye konuştu.

Prof. Dr. Selimler, "Eylül ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın elini biraz zayıflattığını düşünüyorum. Yine indirim bekliyoruz. Ben 150 baz puanla, yani yüzde 40.5'ten yüzde 39'a indirilmeye devam edileceğini düşünüyorum. Ekim ve kasım ayı enflasyon oranları piyasa beklentileri doğrultusunda gelmesi halinde, aralık ayında 250-300 baz puanlık daha agresif bir indirimle telafi olabilir" ifadelerini kullandı.

YIL SONU FAİZ VE ENFLASYON HEDEFLERİ

Yıl sonu hedeflerine de değinen Prof. Dr. Selimler, "Piyasa beklentilerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31 ila yüzde 32 bandında olacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz tahmini yüzde 37.5 civarında bu oran enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması nedeniyle makul bir hedeftir. Faiz kararlarında sembolik de olsa indirime devam edilerek, yılın yüzde 37 ila yüzde 38 aralığında bir faizle kapatılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Selimler, "Faiz indirimlerinin piyasaya istenilen şekilde yansımadığını da gözlemliyorum. Bu durumun temel nedenlerinden biri Merkez Bankası faizi indirse dahi piyasada hala bir tedirginlik devam ediyor. İndirimlere rağmen, firmaların ve bireylerin finansmana erişim zayıf, kredi maliyetleri çok yüksek seyrediyor. Mevduat faizleri dolarizasyonu önlemek amacıyla yüzde 40 yüzde 45 seviyelerinde yüksek tutulması, kredi faizlerinin düşüşünü engelledi" diye konuştu.

Prof. Dr. Selimler, "Sıkı para politikası mesajı devam edecek. Enflasyon hala yüksek seviyelerde ve Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üzerine çıkacak. Dolayısıyla, enflasyondaki bozulma olduğu zaman para politikasını sıkılaştıracağız mesajını koruyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.