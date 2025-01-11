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Prof. Dr. Afşin Şahin: 2025'te faiz oranları %30'a kadar düşecek

Prof. Dr. Afşin Şahin: 2025'te faiz oranları %30'a kadar düşecek
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına dair beklentilerini paylaştı. Şahin, 2025 yılında faiz oranlarının %30'un altına düşeceğini, işsizlik oranının yüzde 9 olacağını ve ekonomik büyümenin %2,5 olacağını öngördü. Ayrıca, dolar/TL kurunun 40 TL'nin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Programda, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına dair önemli beklentileri ve tahminleri masaya yatırıldı. Şahin, faiz oranlarından büyük ekonomik göstergelere kadar pek çok alanda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"2025'TE FAİZ ORANLARI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞECEK"

Prof. Dr. Afşin Şahin, Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz oranlarını %30‚ın altına düşürebileceği öngörüsünde bulundu. Şahin, "Merkez Bankası genellikle piyasa beklentilerini düşük tutar, ancak bu hedeflere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Faiz oranlarının düşürülmesi para politikalarındaki esneklik ve piyasa şartlarına bağlı olacak" dedi. Bu durumun hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcılar için kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

"2025 YILI SONUNDA YÜZDE 9 ORANINDA İŞSİZLİK ORANI ÖNGÖRÜYORUZ"

Şahin, 2025 yılı sonunda %9 oranında bir işsizlik oranı öngördüklerini belirterek, "Bu oran, küresel ekonomik dalgalanmalara ve iç piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek. Ancak %9 seviyesinin, mevcut ekonomik politikaların etkisiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ekonomik büyümeye de vurgu yapan Şahin, 2025 yılında %2,5'lik bir büyümeye ulaşılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Şahin, bu oranların Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında önemli bir dönüm noktalarından biri olabileceğine dikkat çekti. "Büyümeyi desteklemek için maliye politikaları ve para politikalarının uyumlu bir şekilde ilerlemesi gerekiyor, ancak şu anki görüntüye bakılırsa bu uyumu tam anlamıyla yakalamak zor görünüyor" dedi.

DOLAR/ TL BEKLENTİSİ 40 TL'NİN ÜSTÜNDE

Prof. Dr. Afşin Şahin'in açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, 2025 yılı sonu itibariyle dolar/TL kuruna yönelik beklentiler oldu. Şahin, "Şu anki ekonomik tabloda, piyasalarda 2025 yıl sonu için doların 40 liranın üzerine çıkması yönünde bir beklenti var. Kur tahminleri, maliye ve para politikalarındaki uyumsuzluklardan etkileniyor ve bu da piyasa oynaklığını artırabilir" dedi.

Şahin'e göre, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri, maliye politikaları ile para politikaları arasındaki uyumsuzluk. Şahin, bu uyumsuzluğun piyasalardaki belirsizlikleri ve dalgalanmaları artırdığını belirtti. "Ekonomik dengeleri sağlamak için bu iki politikanın uyumlu bir şekilde yürütülmesi şart. Ancak mevcut durumda bu uyumu sağlamak zor bir hedef olarak karşımıza çıkıyor" diye ekledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Ekonomi
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