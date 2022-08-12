Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,20 puan azalarak 2.864,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,29 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 2.873,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.840,99, en yüksek 2.896,67 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 2.864,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,27 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,65 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,88 puan ve yüzde 0,48 düşüşle 3.087,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Şişecam ve Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.796 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.796 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,1 kayıpla 1 milyon 22 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9240 lira, satışta 17,9959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9231 lira, satışta 17,9949 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0252, sterlin/dolar paritesi 1,2120, dolar/yen paritesi de 133,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 düşüşle 97,2 dolardan işlem görüyor.