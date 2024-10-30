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Pegasus Hava Yolları ile Dublin'e Direkt Uçuşlar Başladı

Pegasus Hava Yolları ile Dublin'e Direkt Uçuşlar Başladı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları ile İrlanda'nın başkenti Dublin'e haftada 2 direkt uçuş başlatıldı. Bu hat sayesinde Kuzey Amerika şehirlerine de aktarmalı ulaşım imkanı sağlanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'ndan bugün itibarıyla Pegasus Hava Yolları ile İrlanda'nın başkenti Dublin'e direkt uçuşlar başladı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İSG, Türkiye'nin uluslararası hava yolu ağını genişletmeye devam ediyor.

İSG'den Dublin'e, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans direkt sefer düzenlenecek.

Pegasus Hava Yolları Dublin hattıyla İrlanda'ya seyahat kolaylaşırken ABD ve Kanada'ya da erişim imkanı sağlanacak.

Kuzey Amerika'ya güçlü bağlantıları olan kentten aktarmalı olarak New York, Boston, Şikago ve Toronto gibi başlıca Kuzey Amerika şehirlerine ulaşılabilecek.

Kent, tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra geniş yeşil alanları ve halkının misafirperverliğiyle dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Edebiyat Şehri" unvanına sahip olan kent James Joyce, Oscar Wilde, W.B. Yeats ve Samuel Beckett gibi dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin doğup büyüdüğü kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

Kent, edebiyat etkinlikleri ve festivallerle tüm yıl kültürel seyahat arayışındaki gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yeni hatlarla beraber Türkiye'nin uluslararası hava yolu bağlantılarını günden güne daha da güçlendirdiklerini belirterek, açılışını gerçekleştirdikleri Dublin hattıyla birlikte bu ay 5 yeni hattı İstanbul ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Hattın hem İrlanda ile ilişkileri kuvvetlendireceğini hem de Kuzey Amerika şehirlerine seyahati kolaylaştıracağını kaydeden Ersoy, "Hattın, bölgeyle etkileşimimizi artıracağına inanıyoruz. ISG olarak 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat olmak üzere toplam 140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor, ticaret ve turizmi destekliyoruz. Yeni hattımızın da ülkemiz ve tüm misafirlerimiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

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