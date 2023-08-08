Kripto paralar şu anda istenen seviyelerde olmasalar da büyük şirketler bu konuda yatırımlarını hızlandırmaya başlamış durumda. Dünya genelinde en popüler ödeme araçlarından olan PayPal da kripto para sektöründe önemli bir adım atıyor. PayPal, fiyatı 1 ABD dolarına denk olacak şekilde ayarlanan stablecoin'i piyasaya sürüyor. Yapılan duyurunun ardından şirket hisselerinin değeri yüzde 2,66 oranında artarken, bu durum kripto paralara olan güvenin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kripto paralar şu anda istenen seviyelerde olmasalar da büyük şirketler bu konuda yatırımlarını hızlandırmaya başlamış durumda. Dünya genelinde en popüler ödeme araçlarından olan PayPal da kripto para sektöründe önemli bir adım atıyor.

PayPal, PYUSD ile kripto sektöründe önemli bir adım atıyor

Dijital para birimlerini benimseyen ilk büyük finansal teknoloji şirketi olacak olan PayPal, fiyatı 1 ABD dolarına denk olacak şekilde ayarlanan stablecoin'i piyasaya sürüyor. Yapılan duyurunun ardından şirket hisselerinin değeri yüzde 2,66 oranında artarken, bu durum kripto paralara olan güvenin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Paxos ?? PayPal Thrilled to be partnering with @PayPal to bring PYUSD, the world's safest dollar-backed digital asset, to hundreds of millions of consumers and merchants worldwide. PYUSD is the first of its kind, representing the next phase of US dollars on the blockchain. This… — Paxos (@Paxos) August 7, 2023

Stablecoin'ler kripto para piyasasında alım satım yaparken en çok kullanılan birimlerin başında geliyor. Bu konuda Tether (USDT) başı çekerken, Circle tarafından sağlanan USDC'nin de önemli bir payı bulunuyor. Ayrıca kripto borsalarının da müşterilerine sağladığı çeşitli stablecoin'ler mevcut.

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PayPal'ın PayPal USD olarak adlandırılan stablecoin'i ABD doları mevduatları ve kısa vadeli ABD Hazineleri tarafından destekleniyor ve Paxos Trust Co tarafından çıkarılacak. PYUSD olarak isimlendirilen sabit kripto para kademeli olarak ABD'deki PayPal müşterilerinin kullanımına sunulacak.

ABD doları karşılığında satın alınacak olan PYUSD, PayPal'ın platformunda sunduğu bitcoin dahil diğer kripto para birimlerini satın almak ve satmak için kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan Paxos, yeni PYUSD projesinin hem ABD doları hem de kripto paralar için yeni bir dönemi simgelediğini ifade etti.

Diğer yandan daha önce de Meta gibi büyük şirketler kendi stablecoin'lerini piyasaya sürme girişiminde bulunmuş ancak gerekli izinleri alamamışlardı. Küresel finansal istikrarı bozabileceğine inanılan stablecoin projeleri, Avrupa Birliği tarafından kontrol altına alınacak. AB'nin sabit kripto paralar için aldığı yeni kurallar Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

2024 yılında Bitcoin'in yeni bir yarılanma evresine girmesi ile kripto paraların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Diğer yandan PayPal gibi büyük şirketlerin de bu sektöre yatırım yapması oldukça önemli. Peki siz kripto paralar ve PayPal'ın sabit kripto parası PYUSD hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.