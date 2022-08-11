PAÜ, 16 Takım ile TEKNOFEST finallerinde

Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Finallerinde PAÜ bu yıl 16 takım ile mücadele edecek.

Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Finallerinde PAÜ bu yıl 16 takım ile mücadele edecek.

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te finaller için sona yaklaşılıyor. İlk kez 2018 yılında TEKNOFEST finallerinde, farklı yıllarda elde ettiği dereceler ile TEKNOFEST'e damgasını vuran PAÜ'lü takımlar, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında, Samsun'da düzenlenecek 2022 Finalleri'nde de bu başarı geleneğini devam ettirmek istiyor. Bu yıl 39 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar sonucunda, PAÜ'den 16 takım TEKONFEST 2022 finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Öğr. Gör. Ömer Boyacı'nın danışmanlığındaki Algan İHA Takımı; Savaşan İHA Kategorisinde, 'Minerva' isimli insansız hava araçları ile yarışacak.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Hilal Ezercan Kayır'ın danışmanlığındaki Pusat Takımı, İnsansız Sualtı Sistemleri İleri Kategoride, 'Sualtı Otonom Araç Üretimi ve Kontrolü' isimli projeleri ve 'Murat 96' adını verdikleri sualtı araçları ile yarışacak.

Hazar Roket Takımı; Doç. Dr. Arzum Işıtan danışmanlığında, Roket Yarışması Zorlu Görev Kategorisinde, 'Remem' isimli roketleri ile finalde yarışmaya hak kazanan tek ekip olurken, Dünya'da ilk kez düzenlenecek olan Dikey İnişli Roket Yarışmasında, Arş. Gör. İnan Ağır danışmanlığında 'Hiera' isimli roketleri ile yarışacak.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Onar'ın danışmanlığındaki Hisar Roket Takımı, Roket Yarışması Orta İrtifa (3000 m) Kategorisinde, 'Aetos-3000' isimli roketleri ile mücadele edecek.

Öğr. Gör. Armağan Bozkurt'un danışmanlığındaki Blazar Takımı, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması-Çırpan Kanat Kategorisinde, 'Robot Kuş Tasarımı ve Uygulaması' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. Arzum Işıtan'ın danışmanlığındaki Ulaş Roket Takımı; Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında 'Nano Katkılı Biyopolimer Yangın Söndürme Topları'; İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi Kategorisinde ise 'Yangın Söndürme Roketi' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. İsmail Ovalı'nın danışmanlığındaki NCT-Antlia Takımı, Akıllı Ulaşım Yarışmasında 'Yapay Zeka /Derin Öğrenme Algoritmaları ile Çalışan 1: 10 Oranında Küçültülmüş Tam Otonom Elektrikli Akıllı Servis Aracının Prototip Üretimi' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. İsmail Ovalı'nın danışmanlığındaki NCT-Noma Takımı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması-İleri Kategoride 'Tam Otonom Yük Taşıyıcı Sanayi Robotu Tasarımı ve Prototipinin Üretilmesi' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. İsmail Ovalı'nın danışmanlığındaki NCT-Aries Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Sağlık ve İlk Yardım Kategorisinde 'Hastalıkların Ön Teşhisi İçin Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Destekli Akıllı Sağlık Asistanı Tasarımı ve Prototipinin Üretilmesi' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. Ersin Demir'in danışmanlığındaki Robot10 Teknoloji Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Sosyal İnovasyon Kategorisinde 'Robot Sefa' isimli projeleri ile yarışacak.

Öğr. Gör. Mesut Aydınlı'nın danışmanlığındaki Gökpusu Çağrı Takımı, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması-Serbest Görev Kategorisinde 'Gökpusu Çağrı' isimli insansız hava araçları ile yarışacak.

Öğr. Gör. Adile Akpunar Bozkurt'un danışmanlığındaki Lodos Takımı, Tarım Teknolojileri Yarışmasında, 'Rençber' isimli insansız hava araçları ile yarışacak.

Öğr. Gör. Armağan Bozkurt'un danışmanlığındaki Rıgıd Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi Kategorisinde, 'Çok Fonksiyonlu İnsansız Uçan Amfibik Araç Tasarımı ve Uygulaması' isimli projeleri ile yarışacak.

Doç. Dr. Selim Köroğlu'nun danışmanlığındaki Atay Takımı, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında, geçtiğimiz yıllarda; 2019 - Yerli Ürün Teşvik Kategorisi Türkiye Üçüncüsü; 2020 - Yerli Ürün Teşvik Kategorisi Türkiye İkincisi; 2021 - Tanıtım ve Yaygınlaştırma ve 2022 - Yerli Ürün Teşvik Kategorisi Türkiye Üçüncüsü/ Ön Teknik Tasarım Kontrol Video Ödülü derecelerinin sahibi olan 'Alatay' isimli araçları ile yarışacak.

Doç. Dr. Ahmet Alptekin'in danışmanlığındaki PAÜ Biyomekanik Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Sosyal İnovasyon Kategorisinde, 'Dikey Sıçrama Performansını Ölçmeye Yönelik Giyilebilir Cihaz Tasarımı' isimli projeleri ile yarışacak.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aydın'ın danışmanlığındaki Kara Dimrit Takımı, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmasında 'Kara Dimrit' isimli araçları ile yarışacak.

"Gençlerimizin teknoloji alanında proje üretmeleri, geleceğimiz adına bizleri umutlandırmaktadır"

TEKNOFEST finallerinde mücadele edecek tüm takımlara ve bireysel projeleri ile katılan öğrencilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları ifade etti:

"Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleştirilmesi adına düzenlenmeye başlanan TEKNOFEST yarışmalarında bizler her yıl bir önceki yıldan elde ettiğimiz tecrübe ile bir sonraki yıla çok daha iyi hazırlanmak, elde ettiğimiz dereceler ile de 'TEKNOFEST PAÜ'den Sorulur' mesajını vermek istiyoruz. Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde yaptığımız protokoller, öğrencilerin staj deneyiminden öte eğitimlerinin bir dönemini iş yeri eğitimi şeklinde geçirmeleri bu alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesidir. Henüz ilkokul düzeyinden itibaren gençlerimizin teknoloji alanında proje üretmeleri, geleceğimiz adına bizleri umutlandırmaktadır. Başta Üniversitemizin takımları olmak üzere TEKNOFEST'te mücadele edecek tüm ekiplere başarılar diliyor, emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite yönetimi olarak bizler ve Pamukkale Teknokent yönetiminde yer alan meslek odalarımız ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarında yer alarak bizleri gururlandıran tüm takımlarımıza destek vermeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha belirtmek isterim." - DENİZLİ