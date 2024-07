PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çiftçilerle buluştu

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim çalışmaları çerçevesinde mahallelerde üretici ortakları ile buluşuyor ve çiftçilerin sorunlarını yerinde dinliyor.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim çalışmaları çerçevesinde Ovakavağı, Karkın, Yarma, İsmil ve Güvercinlik mahallerinde çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Erkoyuncu, ziyaretlerinde büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Başkan Erkoyuncu, her bir mahallede çiftçilere yeni dönem çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilerimizin her sorunu bizim sorunumuzdur. 3 yıldır bu bilinçle hareket ettik ve çiftçimizin refahı için her türlü çalışmayı yaptık. Tarımda sürdürülebilirlik bizim en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda yeni dönemde de çiftçilerimize gereken desteği vereceğiz" dedi.

"Çiftçimizin avansını günü gününe ödedik"

2023-2024 kampanya döneminde 3 milyon 808 bin 539 ton pancar alımı ile rekor kırdıklarını belirten Başkan Erkoyuncu, "Türk Şeker bu yıl tarihte görülmemiş bir iskonto oranı açıkladı. Normalde şeker fiyatını kampanya çerçevesinde 27 lira olarak belirlemişti. Ancak, yüzde 20 oranında bir iskonto uygulayarak, şekerin toptan satış fiyatını 21,5 lira olarak duyurdu. Bu durum mali açıdan bizleri olumsuz etkiledi bizim de şekeri aynı fiyattan satmamızı zorunlu kıldı. Biz tüm bu zorlu süreçlere rağmen çiftçimizin avans ücretlerini geciktirmedik. Günü gününe ödememizi yaptık. Pancar üretici ortaklarımıza toplamda 8 milyar 190 milyon 222 bin liralık ödeme yaptık. Yeni dönemde de çiftçilerimizin avans ücretlerini gününde ödeyeceğiz. Hatırlayalım, geçmiş dönemde çiftçilerimiz avanslarını gününde alamıyor hatta avansın yatacağı net tarihin bilgisine bile ulaşamıyorlardı. Biz avans ücret ödemelerini 2 ay erkene çektik ve çiftçimizin avanslarını günü gününe ödedik. 'Çalışana ücretini, alın teri kurumadan önce veriniz' sözünü düstur edindik. Üreticilerimizin ekonomik anlamda rahatlaması en önemli gayelerimizdendi ve görev süremiz boyunca çiftçimizin avans ödemesini her zaman öncelikli tuttuk" şeklinde konuştu.

"Acil müdahale ekibi ile pancarlar 7 gün 24 saat kontrol altında"

Pancar bozulmalarının önüne geçmek ve bozulma eğiliminde olan pancarların işleme sürelerini öncelemek amacıyla önemli bir adım attıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, kurdukları Acil Müdahale ekibi ile pancarların 7 gün 24 saat titizlikle incelendiğini vurguladı. Başkan Erkoyuncu, "Çiftçimizin emeği ve alın teri bizim için çok kıymetli. Bu nedenle üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamak ve sorunlara hızlı müdahale etmek adına Acil Müdahale Ekibi kurduk. 7 gün 24 saat sahada olan termal dronlarımız bozulma eğiliminde olan pancarların yerlerini gösteriyor ve mühendislerimiz duruma anında müdahale ediyor. Bu sayede pancar bozulmalarını en aza indiriyor ve bozulma eğilimi gösteren pancarları öncelikli olarak işleme alıyoruz. Çiftçimizin emeği bizlere emanet" diye konuştu. - KONYA