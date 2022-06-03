CHP Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun düşmesi için 10 madde sıraladı - Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle konuşmasına başlayan Öztrak, enflasyonla mücadelede atılması gereken 10 maddeyi açıkladı.

"TÜİK MARKETLERİNDEKİ FİYATLARI GİZLEDİLER"

Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendiren Öztrak, "Anlaşılan; TÜİK'te enflasyonu ölçen dairedeki başkan değişikliği işe yaramış. Mayısta piyasanın enflasyon beklentisi yüzde 5, TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 3. ve böyle bir farkın olduğu gün, 2003'ten beri açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatları TÜİK tarafından saklandı. Önceden bu TÜİK marketlerini soruyorduk, nerede olduğunu gizliyorlardı. Şimdi TÜİK marketlerindeki fiyatları da hepten gizlediler." dedi.

"BU FARK TARİHİMİZDE GÖRÜLMEDİK REKOR"

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşılan enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamları ile mücadeleye hız veriyorlar. Enflasyon rakamlarını düşük göstermek, çalışanlara yapılacak zammın üstüne çökmektir. Hırsızlıktır. Milyonlarca memurun ve emeklinin, asgari ücretlinin hakkını yemektir. Bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zulmün daniskasıdır. İş başına gelir gelmez, TÜİK'in başta enflasyon ve milli gelir rakamları olmak üzere tüm istatistiklerini ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Sorumlular hakkında da gereğini hiç çekinmeden yapacağız. Bu, bizim milletimize sözümüzdür. Artık TÜİK'in enflasyon rakamlarını öyle uzun uzun irdelemenin anlamı yok. Ama gördüklerimizi söylemek de görevimiz. Kul hakkı yiyen TÜİK'in makyajlı rakamları ile 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 73,5. 12 aylık üretici enflasyonu yüzde 132,2. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG'a göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 160,8. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark tam 59 puan. Bu fark tarihimizde görülmedik bir rekor."

ENFLASYONLA MÜCADELEDE 10 MADDE

"Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor. Milletimizin aşını, işini küçülten, yatırımların önünü kesen bu en büyük halk düşmanının, işini bitirmek için reçeteyi Tekirdağ'dan veriyoruz." diyen CHP sözcüsü enflasyonla mücadele için yapılması gerek 10 maddeyi tek tek sıraladı:

"Bir; Merkez Bankası'nın başına derhal liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden kurtaracağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz.

İki; ekonomide kral değil, kural olacak. Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanacak. Devlette liyakati ve adaleti sağlayacağız. Rüşvetçileri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenleri, devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı hızla kuracağız. Ülkenin en yetenekli kadroları burada toplanacak. Ekonominin gerçek fotoğrafı çekeceğiz, çözüm planları da hızla çıkaracağız.

Üç; kamu özel iş birliği projelerinde, dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini, ivedilikle Türk lirasına çevireceğiz. Gerekirse bu projelerin işletme haklarını, hukuk çerçevesinde kamuya geri alacağız.

Dört; dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Yapılan büyük ihalelerin maliyetini ve verilen garantileri tek tek açıklayacağız.

Beş; bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapaları getireceğiz. Varlık Fonu'nu derhal kaldıracağız. TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Sayıştay denetimini uluslararası standartlara çıkaracağız.

Altı; ülkemizin üretken kapasitesini ve verimliliği arttıracağız. Gençlerimizi dünya standartlarının üstünde eğiteceğiz. Dijital alt yapıyı hızla güçlendireceğiz. Teşvik politikasını, sanayicinin katma değeri yüksek ürün üreteceği, noktalara taşımak için kullanacağız. Yüksek teknoloji içeren, yeşil mutabakata uyumlu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları teşvik edeceğiz. Bu kapsamdaki doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Enerji arz güvenliğini, temiz ve ucuz enerjiye erişimi sağlayacağız. Bu çerçevede, yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri çeşitlendireceğiz.

Yedi; kamu bankalarının kaynaklarının yandaşa, rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak.

Sekiz; gıdada arz güvenliğini sağlayacağız. Kendi kendimize yeterliliği gerçekleştireceğiz. Planlama ve çiftçiye destek önlemlerini alacağız. Çiftçiye elektik, gübre, yem gibi girdileri ucuza vereceğiz. Taban fiyatı, maliyet artı makul karı karşılayacak şekilde önceden açıklayacağız. Çiftçinin kullandığı elektrikte tüm vergi ve ek kalemleri kaldıracağız. Kuracağımız güneş enerjisi tesislerinin üreteceği enerjiyi, çiftçi Kooperatiflerine ücretsiz vereceğiz. Bankalarda ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde, takibe düşmüş çiftçi borçlarında faizleri derhal sileceğiz. Kredilerin geri ödemelerini altı ay erteleyeceğiz. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV almayacağız.

Dokuz; derhal bir genelge çıkararak devlette israfa son vereceğiz. İsraf genelgesiyle, devlet millete örnek olacak. Bu suretle bütçede yarattığımız imkanları, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılması için kullanacağız. Aile Destekleri Sigortası'nı hızla hayata geçireceğiz.

On; 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programı' ortaklarımızla uygulamaya koyacağız. Evrensel adalet, hukukun üstünlüğü, ifade ve girişim özgürlüğü normlarını yakalamış, güçlü bir demokrasiyle taçlandırılmış, ikinci yüzyılın Türkiye'sini beraberce inşa edeceğiz."

ANKA / Ekonomi