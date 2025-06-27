Özelleştirme İdaresi 15 Taşınmazı Satışa Çıkardı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aydın, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'daki 15 taşınmazı özelleştirecek. İhaleler için son tarih 22-24 Temmuz arası olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'daki 15 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki bir, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki iki, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki iki, Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi'ndeki bir, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki bir, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki bir, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki bir, Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki bir, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir, Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki bir, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin Malatya, Şanlıurfa ve İstanbul Sarıyer'deki taşınmazlar için 22 Temmuz'a, Kırklareli ve İstanbul Şile'deki taşınmazlar için 23 Temmuz'a, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Yalova'daki taşınmazlar için de 24 Temmuz'a kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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