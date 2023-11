Özelleştirme İdaresi 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ildeki 12 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

İdarenin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın merkez, Aydın'ın Kuşadası, Bursa'nın Karacabey, Erzurum'un Palandöken, Gaziantep'in Şehitkamil, İstanbul'un Kartal, İzmir'in Konak, Sakarya'nın Arifiye, Tunceli'nin Ovacık ve Yalova'nın merkez ilçelerindeki 12 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 750 bin liradan 25 milyon liraya kadar değişen tutarlarda geçici teminat bedeli belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle düzenlenecek ve görüşmelere devam edilenlerle gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler, ihaleye katılabilecek.

Yatırımcılar, Afyonkarahisar ve Bursa Karacabey Canbalı'daki taşınmazlar için 28 Kasım'a, Karacabey'in Kurşunlu, Erzurum'un Palandöken, Tunceli'nin Ovacık ve Gaziantep'in Şehitkamil bölgelerindeki taşınmazlar için 29 Kasım'a kadar teklif verebilecek.

Son teklif verme tarihi Sakarya'nın Arifiye, İzmir'in Konak, Yalova'nın merkez, Aydın'ın Kuşadası ilçelerindeki taşınmazlar için 30 Kasım, İstanbul'un Kartal ilçesindeki taşınmazlar için de 7 Aralık olarak belirlendi.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle ihale şartnamesinde istenilen belgeleri kurumun Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.