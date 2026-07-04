Özel Güvenlik Sektöründen önemli talep

Özel Güvenlik Haftası kapsamında İzmir'deki kamu kurumlarıyla görüşmeler yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, özel güvenlik sektöründe aynı gün işe giriş düzenlemesinin yapılması için destek istedi.

26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, özel güvenlik sektörünün teknolojik altyapısı, eğitim vizyonu ve kamu güvenliğine sunduğu destekleyici rolüyle stratejik bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Arıkan sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan özel güvenlik görevlilerimiz, artık yalnızca görev alanlarını koruyan personeller değil; kamu güvenliğini destekleyen, genel kolluk kuvvetlerimizin sahadaki en önemli destek unsurlarından biri haline gelmiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KAAN uygulaması ile özel güvenlik görevlilerimiz ve genel kolluk kuvvetlerimiz arasındaki iletişim ve koordinasyon güçlendirilmiş; olaylara daha hızlı müdahale edilmesi, etkin bilgi paylaşımı sağlanması ve kamu güvenliğine katkının artırılması konusunda çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Ayrıca yine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen ÖZGE Projesi kapsamında 6 farklı branşta verilecek uzmanlık eğitimleriyle özel güvenlik görevlilerimizin mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha da artırılacaktır. Bu önemli adımlar, özel güvenlik görevlisi olmanın artık çok daha nitelikli, uzmanlık gerektiren ve geleceği olan önemli bir meslek haline geldiğinin en güçlü göstergesidir"

Aynı gün işe giriş imkanı büyük önem taşıyor

Sektörde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin tüm çalışmalarının ÖGNET sistemi üzerinden kayıt altına alındığını vurgulayan Arıkan, "Bu bilgiler kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilebilmekte olup, geriye dönük değiştirilmesi veya müdahale edilmesi mümkün olmayan güçlü ve güvenilir bir dijital altyapı sunmaktadır. Bu kadar güçlü şekilde kayıt altında olan, denetlenen, dijitalleşen, eğitim standartları sürekli yükselen ve kamu güvenliğiyle entegre çalışan özel güvenlik sektörümüzün; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren yapısı nedeniyle aynı gün işe giriş imkanına sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu düzenleme sektörümüz için yalnızca bir kolaylık değil; hizmetin sürekliliği, kamu güvenliğine verilen desteğin kesintisiz sürdürülmesi ve operasyonel ihtiyaçların karşılanması adına kritik bir gerekliliktir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı