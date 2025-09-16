OYAK, TEKNOFEST 2025'te 5 Şirketiyle Temsil Edilecek

Oyak, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te 5 şirketiyle temsil edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak, bağlı şirketleri Erdemir, Hektaş, Miilux OY, OYAK HORSE ve OYAK PORTFÖY ile katılacağı TEKNOFEST 2025'te gençlerin teknoloji ve inovasyon tutkusunu destekleyecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe platin sponsor desteği verecek Erdemir, standında VR gözlükle izlenebilecek 3 boyutlu video gösterimiyle peletin çeliğe dönüşüm yolculuğunu ve yenilikçi uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Erdemir, vinç taşımacılığında iş güvenliği problemlerini ortadan kaldırmak, verimliliği artırmak ve dijital dönüşüm hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği "İnsansız Vinç Uygulaması" projesini de festivalde tanıtacak. "Net Sıfır Yol Haritası" kapsamında inovatif yatırımlar yapan şirket, güneş enerji santralleri, karbon yakalama ve depolama teknolojileri, hidrojen ve biyokömür kullanımına dayalı üretim sistemleri, piroliz tesisiyle alternatif yakıt üretimi, modern kok bataryaları ve enerji verimliliği projeleriyle 2050'de net sıfır karbon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Hektaş, uzayda tarımı anlatacak

Hektaş, yer çekimsiz ve topraksız ortamda tarımsal üretim yapabilmeyi sağlayan dikey tarım sistemlerini, kuraklığın etkilerini azaltan sensör tabanlı sulama çözümlerini ve erken müdahaleyi mümkün kılan uzaktan böcek izleme teknolojilerini TEKNOFEST 2025'te sergileyecek.

Toprak ve güneşe ihtiyaç duymadan yapay aydınlatmayla tarımsal üretim imkanı sunan dikey tarım sistemleri, geleneksel yöntemlere göre yüzde 95'e kadar su tasarrufu sağlıyor. Pestisit kullanımını minimuma indiren, kimyasal gübre kaynaklı toprak kirliliğini önleyen sistem, kent merkezlerinde lojistik ihtiyacını ortadan kaldırarak taze gıdaya erişimi kolaylaştırıyor. Uzayda da taze sebze ve meyve üretimini mümkün kılan sistemlerin, şehir tarımının yanı sıra geleceğin uzay ekonomisi ve insanlığın yeni yaşam alanlarının üretim modeli olması planlanıyor.

Sensör tabanlı sulama sistemi de toprağın farklı katmanlarındaki nem seviyesinin tespit edilmesini sağlayarak, bitkilerin ihtiyacına göre sulama sistemlerinin çalışmasına olanak tanıyor. Tarımsal üretimde verimliliği artıran sistem, sağladığı su tasarrufuyla kuraklığın olumsuz etkilerini engelliyor.

Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT), derin öğrenme ve görüntü işleme teknolojileri kullanarak zararlı popülasyonları gerçek zamanlı tespit eden dijital böcek izleme sistemleri ise feromonlu tuzaklarla böcekleri kapanın içine çekiyor. Kapana giren böcekleri kamera vasıtasıyla analiz eden sistem, erken tespit ve teşhise olanak sağlıyor. Özellikle elma ve armutta ciddi verim kayıplarına yol açan elma iç kurdu gibi zararlılar, bu sistemler sayesinde düzenli ve hassas biçimde izlenebiliyor.

Miilux OY şirketi, zırhlı araç kesiti, denizaltı maketi ve çelik plakalarını festivalde ziyaretçilere sunacak. Türkiye'nin zırh ve denizaltı çeliği üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen şirket, geçen yıl Azerbaycan'a yaptığı ilk ihracatın ardından küresel pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

OYAK HORSE, HR18'in üretim aşamalarını sergileyecek

OYAK HORSE, hibrit araçlara yönelik ürettiği son teknolojiye sahip HR18 motorunu TEKNOFEST'te tanıtacak. Şirketin etkinliğe özel hazırladığı tanıtım filmiyle, HR18'in üretim aşamaları ziyaretçilere gösterilecek. Şirketin AR-GE mühendisleri, etkinlik boyunca HR18 motorunu tanıtacak ve ziyaretçilerin sorularını yanıtlayacak. Yıllık 470 bin motor, 390 bin vites kutusu kapasitesiyle yaklaşık 50 saniyede birer motor ve vites kutusu üretebilen OYAK HORSE, üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini ihraç ediyor.

OYAK PORTFÖY de yatırım ve emeklilik fonlarıyla portföy yönetimi alanındaki ürünlerini festivalde sergileyecek. OYAK PORTFÖY, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) aracılığıyla desteklediği teknoloji, finans ve mobilite gibi alanlardaki yenilikçi şirketleri, etkinliğe özel olarak hazırladığı tanıtım filmiyle ziyaretçilere sunacak.