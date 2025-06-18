OYAK'tan Ordu'ya stratejik yatırım

Oyak bünyesine katıldığı 2021'den bu yana büyümesini hızlandıran Sagra, Ordu'da yeni kuracağı fabrikayla üretim kapasitesini üçe, ihracatını ise beşe katlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ordu'da üretim yapan Sagra, dünya markası olma hedefi doğrultusunda ikinci fabrikasını Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracak. Üretim hatlarından enerji yönetimine kadar tüm süreçleri otomasyonla entegre eden Endüstri 4.0 standartlarında inşa edilecek yeni fabrika, 85 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulacak.

Tam kapasiteye ulaştığında Sagra'nın üretim hacmini üçe, bölgeden temin ettiği fındık miktarını ise dörde katlaması beklenen fabrikanın 18 ay içinde kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Ordu'daki yeni yatırımın OYAK'ın uzun vadeli değer üretme anlayışının somut örneği olduğunu belirtti.

Erdem, yatırımlarını yalnız bugünün ihtiyaçlarıyla değil, yarının ekonomik ve toplumsal dönüşüm öngörüleriyle şekillendirdiklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik ekseninde stratejik adımlar atarken, yerli üretimin gücünü küresel rekabetin merkezine taşıyacak modeller geliştirdiklerinin altını çizen Erdem, "Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bölgesel üretimin gücünü, sürdürülebilirlik vizyonuyla geleceğe taşıyacak yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biz, ülke ekonomisinin temelindeki yerli markaların büyümesi, üretimin niteliğinin artması ve burada yaratılan değerin, kalkınmaya katkı sağlayacak biçimde yine ülkemizde kalması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdem, Sagra'nın, yalnızca köklü bir gıda markası değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünya fındık pazarındaki liderliğini öne çıkaran bir simge olduğuna dikkati çekerek, "2021'de Sagra'yı OYAK çatısı altına alarak, bu markayı sadece korumak değil, ileriye taşımak sorumluluğunu da üstlendik. Ordu'da gerçekleştireceğimiz yeni fabrika yatırımı, üretim kapasitesini büyütmenin ötesinde, yerli tarımı destekleyen, sanayiyi dönüştüren ve bölgesel kalkınmayı tetikleyen çok boyutlu bir stratejik adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımın aynı zamanda, OYAK'ın uzun vadeli değer üretimi yaklaşımına güçlü bir katkı sunduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Gıda gibi yapısal olarak dirençli ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip sektörlerde üretim kapasitemizi artırarak, üyelerimizin varlıklarını istikrarlı ve kalıcı getiriler sağlayacak şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. OYAK olarak yerli markaların küresel pazarda söz sahibi olmasını, ekonomik gerekliliğin ötesinde bir gelecek vizyonu olarak değerlendiriyoruz. Sagra ile Türkiye'nin milli üretim gücünü pekiştirirken, ülkemizin ihracat potansiyelini büyütüyor, bunu ülke ekonomisine, üreticiye, ihracatçıya ve topluma yayılan çok katmanlı bir fayda olarak görüyoruz."

"Kapasitemizi artıracak, yeni ürün inovasyonlarına odaklanacağız"

Erdem, Ordu'daki mevcut fabrikanın üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştığını, artan talep doğrultusunda ürün geliştirme ve pazar genişlemesine yönelik yeni bir yatırımın gereklilik haline geldiğini belirtti.

Yeni yatırımla Sagra'nın, fındık bazlı katma değerli ürünlerin geliştirileceği bir üretim merkezine dönüşeceğini aktaran Erdem, "Kapasitemizi artıracak, yeni ürün inovasyonlarına odaklanacağız. Yatırımın temel amaçlarından biri Sagra'yı küresel pazarda güçlendirmek. Yeni fabrikayla ihracat rakamlarımızı beşe katlamayı, Türkiye'yi çikolatada küresel ligde temsil eden bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Erdem, tesisin Endüstri 4.0 standardına uygun şekilde inşa edileceğini ve bu altyapının, üretim süreçlerinde verimlilik ve izlenebilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretim hatlarımızda ileri teknoloji mutfak ve paketleme sistemleri kullanılacak. Depolama kısmında ise 'AS/RS Depo' adı verilen tam otomatik yükleme-boşaltma sistemleri devreye alınacak. Tüm süreçlerin anlık izlenebilmesi, enerji tüketimi dahil tüm verilerin dijital panellere yansıması ve analiz edilebilmesi için Endüstri 4.0 Dijital Entegrasyon Sistemi kurulacak. Böylece veri temelli, yüksek verimlilikle çalışan, her aşamanın otomasyonla desteklendiği bir üretim altyapısı oluşturacağız."

Sagra'nın çevre dostu üretim vizyonunu bu yatırımla bir adım öteye taşıdıklarına işaret eden Erdem, fabrikanın enerji ihtiyacının büyük kısmının Uşak'ta kurulacak güneş enerjisi santraliyle (GES) karşılanacağını aktardı.

Erdem, Uşak'ta 200 dönüm arazi üzerinde inşa edecekleri GES'in, sürdürülebilir üretim hedeflerine güçlü katkı sağlayacağının altını çizerek, "Fabrika binamızı, çevreye duyarlı yapılar için dünya çapında geçerliliği olan LEED sertifikası kriterlerine uygun şekilde planlıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca çevresel sorumluluğumuzun bir göstergesi değil, aynı zamanda ihracat pazarlarında tercih edilme nedenlerimizden biri olacak." ifadesini kullandı.

Sagra, Karadeniz'in 20 bin ton fındığına talip

Yeni fabrikanın sadece bir sanayi yatırımı olmadığını, aynı zamanda bölgenin tarımsal potansiyelini sanayiyle entegre eden stratejik bir adım olduğunu belirten Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sagra, 1936'dan bu yana fındığı bu coğrafyada işleyerek katma değere dönüştüren bir marka. Biz 2021'de devraldığımız bu güçlü mirası AR-GE, inovasyon ve yatırım odaklı stratejimizle geleceğe taşıyoruz. Sagra'nın bölgeyle kurduğu bağı derinleştiriyor, üretim kültürünü daha yüksek bir vizyonla yeniden tanımlıyoruz.

Mevcut fabrikamızda yılda yaklaşık 5 bin ton fındık kullanıyoruz. Yeni yatırımla bu miktarı 20 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artış sadece Sagra için değil, bölgedeki fındık üreticileri için de önemli bir fırsat. Üreticilerle yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Fındık bu topraklarda yetişecek, yine bu topraklarda işlenecek ve buradan dünyaya gidecek. Bu model hem üreticinin kazancını artıracak hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacak."

Erdem, Kovid-19 salgını sonrası büyük şehirlerden Anadolu'ya dönüş eğiliminin arttığını hatırlatarak, kendilerinin de bu dönüşü destekleyecek insan kaynakları (İK) yatırımları yaptıklarını aktardı.