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Otomotiv pazarı, ekonominin pozitif seyretmesiyle 2025'in ikinci yarısında daha da büyüyebilir

Otomotiv pazarı, ekonominin pozitif seyretmesiyle 2025'in ikinci yarısında daha da büyüyebilir
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DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, 2025'in ikinci yarısında faizlerin düşmesiyle otomotiv pazarında pozitif yönde bir hareketlenme gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Bu çerçevede toplam pazarın 2024'e kıyasla yüzde 10 bandında yukarı veya aşağı yönlü değişkenlik...

DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, 2025'in ikinci yarısında faizlerin düşmesiyle otomotiv pazarında pozitif yönde bir hareketlenme gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Bu çerçevede toplam pazarın 2024'e kıyasla yüzde 10 bandında yukarı veya aşağı yönlü değişkenlik gösterebileceğini öngörüyoruz." dedi.

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarının üst yöneticileri, 2024'e ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı.

Noyan, 2024'ün sektör açısından önceki yılın rekor satışlarının ardından bir dengelenme süreci olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Yılın ilk aylarında, markaların düzenlediği kampanyalar ve ÖTV muafiyetli satışların pazarın yukarı yönlü bir ivme kazanmasına önemli katkı sağladığını anlatan Noyan, "Bunun yanı sıra 2023'ten sarkan talepler ve GSR II regülasyonları çerçevesinde yapılan kampanyalar da bu ivmeyi destekleyen unsur oldu. Ancak finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve Çin markalarına getirilen ek gümrük vergisi kararları özellikle bizim gibi Çin merkezli markalar açısından araç satış adetlerini doğrudan etkiledi. Sonuç olarak 2024'te toplam satışların 2023'e benzer şekilde 1,2 milyon bandında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Noyan, 2025 beklentilerine de değinerek, gelecek yılı ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını dile getirdi.

Yılın ilk yarısında ekonomik gidişatın reel sektörleri olumsuz yönde etkilemesini beklediklerini belirten Noyan, "İkinci yarıda ise faizlerin düşmesi ile pazarda pozitif yönde bir hareketlenme gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede toplam pazarın 2024'e kıyasla yüzde 10 bandında yukarı veya aşağı yönlü değişkenlik gösterebileceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Noyan, DFSK Türkiye olarak yeni yılda da yetkili satıcı ve servis ağlarını güçlendirmeye devam edeceklerine işaret etti.

Halihazırda 1 yılda ulaştıkları 20 yetkili satıcı sayılarını, gelecek yıl 35'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Noyan, "Ayrıca pazar dinamiklerini yakından takip ederek 2025 yılında büyüme hedeflerimizi destekleyecek adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Özellikle elektrikli ve hibrit araç kategorisindeki modellerimizle sektördeki elektrifikasyon trendine uyum sağlarken, hafif ticari araç segmentinde rekabetçi fiyat ve yüksek verimlilik sunan araçlarımızla pazar payımızı yukarı taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sıfır araçlar daha avantajlı hale geldi"

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de bu yılın, ikinci el araç piyasasında fiyatların sınırlı şekilde arttığı, sıfır araçların ise daha avantajlı hale geldiği bir dönem olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl ikinci el araç piyasasında oluşan fiyat köpüğünün bu yıl büyük ölçüde eridiğinin altını çizen Ülgür, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının yüzde 20-22 arasında arttığını görüyoruz ancak bu artış kurdaki dalgalanmaya göre düşük kaldı. Bayiler ve yetkili satıcılar açısından bakacak olursak da hem sıfır hem de ikinci el araçlarda karlılık, 2023'e kıyasla önemli ölçüde düştü. Bu düşüşte, artan kredi maliyetleri ve stokta bekletilen araçların değer kaybı gibi unsurlar karlılığı ciddi şekilde sınırlayan faktörler arasında yer aldı. Diğer yandan, elektrikli araçların ikinci el pazarı ise henüz tam anlamıyla olgunlaşmasa da önümüzdeki yıllarda daha belirgin bir yapıya kavuşacağı sinyallerini verdi."

Ülgür, yıl sonunda Türkiye ikinci el araç pazarının yaklaşık 9 milyon adete ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirerek, ikinci el araç satışlarının önemli bir bölümünün mükerrer (birden fazla aracılık aşamasından geçen) işlemlerden oluşacağını ve gerçek satışların, toplamın yaklaşık yüzde 40-50'sine denk geleceğini düşündüklerini kaydetti.

"İkinci el araç satışlarının, 2024'teki seviyelere benzer bir düzeyde seyretmesini öngörüyoruz"

Ülgür, sıfır araç tarafında 2024'te araç bulunabilirliğinin 2023'e kıyasla daha kolay hale geldiğini anlattı.

Yıl içinde düzenlenen çeşitli kampanyaların sıfır araç fiyatlarını daha cazip bir seviyeye taşıdığını aktaran Ülgür, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum, ikinci el araçlara olan talebin azalmasına yol açtı. Özellikle 1-2 yaşındaki araçların fiyatlarının sıfır araçlara çok yakın olması, tüketicileri sıfır araç satın almaya yöneltti. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye otomotiv pazarının 2024 yılını yaklaşık 1,2 milyon adetlik sıfır araç satışıyla tamamlaması bekleniyor. 2025'e baktığımızda bu yıl olduğu gibi sıfır araç arzında bir sorun yaşanması beklenmiyor. Bu durum, ikinci el araç piyasasını hem fiyatlandırma hem de satış açısından baskı altında tutabilir. Eğer sıfır araç arz tarafında olağanüstü bir durum yaşanmazsa, ikinci el araç satışlarının, 2024'teki seviyelere benzer bir düzeyde seyretmesini öngörüyoruz."

Ülgür, Türkiye'de sıfır otomotiv pazarının ise 1 milyon adetlik psikolojik sınırı aştığına dikkati çekerek, Avrupa'daki ekonomik durgunluğun, Türkiye'nin bu pazardan daha fazla araç çekmesine olanak sağlayabileceğini söyledi.

Bu gelişmeler ışığında, 2025'te de Türkiye pazarının 1 milyonun altına düşmesini beklemediklerini kaydeden Ülgür, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde bir düşüş ve ekonomik göstergelerde bir iyileşme gerçekleşirse pazarın daha da büyümesi mümkün olabilir. 2025'te ikinci el elektrikli araç pazarını ele aldığımızda ise sağlıklı bir pazar oluşması için satışların henüz yeterli adetlere ulaşmadığı ve fiyatların tam anlamıyla oturmadığı görülüyor. Ancak 2025 yılı boyunca elektrikli araç pazarının daha fazla stabilite olması ve ikinci el fiyatlarının netleşmesi bekleniyor. Pazarın yeterli hacme ulaşmasıyla birlikte elektrikli araçların ikinci el değerleri konusunda daha fazla güven ve öngörülebilirlik oluşacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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