Haberler

DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına Osman Çalışkan yeniden seçildi

DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına Osman Çalışkan yeniden seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu'nda Osman Çalışkan, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığı'na üçüncü kez seçildi. İş Konseyi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda Osman Çalışkan, DEİK Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez seçildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İş Konseyi, yeni dönemde de iki ülke özel sektörleri arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Osman Çalışkan Türkiye ve Gürcistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "Türkiye ve Gürcistan, güçlü bağlara sahip dost iki ülkedir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişmekte, Gürcistan'daki Türk ve yabancı yatırımlar artmaktadır. Gelecekte ekonomik iş birliğinin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. DEİK; hükümetler, diplomatlar ve üye şirketlerle birlikte Türkiye-Gürcistan ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir" dedi.

DEİK, 152 ülkede faaliyet gösteren İş Konseyleri aracılığıyla Türk özel sektörünü uluslararası muhataplarıyla bir araya getirerek; kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Kurum, Türkiye'nin ihracatının artırılması, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi de bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Yeniden seçilen Osman Çalışkan, aynı zamanda Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

Sergen Yalçın'ı üzen gelişme! Önümüzdeki maçlarda oynatamayacak