Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki ( Osb ) AR-GE harcamalarının yüzde 37,72 artışla 15 milyar liraya ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

Osb Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla KOSGEB başkanlık binasında yapıldı.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, sanayiciler tarafından gerçekleştirilen her bir yatırım, istihdam ve ihracat başarısının, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adım olduğunu söyledi.

"Osb olmayan ilimiz kalmadı"

Türkiye'deki toplam sanayi üretiminin yarısının Osb'lerde yapıldığını bildiren Kütükcü, "374'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 46'sı Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere OSB sayımız 420'ye ulaştı, OSB olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerimizdeki fabrika sayımız 69 bine yükseldi. Toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı." dedi.

Kütükcü, sanayi üretimi yanında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümüne de güçlü katkılar sağladıklarına işaret ederek, "Yeşil OSB'lerimizin sayısı 35'e yükseldi. OSB'lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasitesi son 5 yılda 3 bin 668 megavattan 5 bin 453 megavata çıktı. Atık su arıtma kapasitemiz günlük 1 milyon 650 bin metreküpe erişti. Dijital altyapımız daha da gelişiyor. OSB'lerdeki bu yatırımların hepsi ülkemizin 2053 net sıfır karbon hedefine katkı sunacak." diye konuştu.

Araştırma sonucunda elde edilen istatistiklerin sanayinin üretim gücünü ve büyüme potansiyelini gösterdiğini belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Araştırmamıza 98 OSB ve 41 farklı sektörden katılan firmalarımızın 2025 yılında bir önceki yıla göre ciroları yüzde 27,17 artarak 2,1 trilyon lirayı aştı. AR-GE harcamaları yüzde 37,72 artışla 15 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Ancak ciro ve AR-GE harcamalarındaki bu güçlü artışlara karşın, araştırmaya katılan firmalarımızın ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tablo bize üretimde ve AR-GE'de yakaladığımız ivmeyi, ihracata da aynı ölçüde yansıtmamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerimizden biri, sanayimizin üretim ve teknoloji kapasitesini daha yüksek ihracat performansıyla buluşturmak olacak. İnanıyorum ki, Türkiye yarın, bugünden daha güçlü bir sanayi ülkesi haline kesinlikle gelecek."

?Ödüller sahiplerini buldu

Törende, OSB'lerde faaliyet gösteren 71 firma, 12 kategoride dereceye girdi.

Buna göre, ödül kategorileri ve bu alanlarda ilk sırada yer alan firmalar şöyle:

"En çok satış yapan firma" ve "en çok ihracat yapan firma" kategorilerinde Hyundai, "satışını en çok artıran firma" kategorisinde Lucas Ingredients Gıda, "ihracatını en çok artıran firma" kategorisinde Tosyalı Filmaşin, "en çok istihdam sağlayan firma" ve "en başarılı firma" kategorilerinde Bosch, "istihdamını en çok artıran firma" kategorisinde Fellow, "en çok kadın istihdamı sağlayan firma" kategorisinde Nursan Kablo, "kadın istihdamını en çok artıran firma" kategorisinde TKG Adapazarı Otomotiv, "en çok AR-GE harcaması yapan firma" kategorisinde Logo Yazılım, "AR-GE harcamasını en çok artıran firma" kategorisinde Barış Endüstriyel, "en performanslı firma" kategorisinde Biem İlaç."

Ayrıca "en çok katkı veren OSB" kategorisinde 10 bölge ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA