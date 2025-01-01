OSB'de altyapı atağı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, su, çevre ve sosyal tesis alanındaki altyapı projeleri ile sanayicilerin standartlarını yükseltirken, rekabet gücünü artırıyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, dünya standartlarındaki altyapısı ile yatırımcılar için çekim merkezi haline geldi. 6. Osb'de yatırımlar başladı. Köprülü kavşaklar, kreş, cami, hastane, finans merkezi ve çarşı projeleri tamamlandı. Fırat'ın suyu 3 ay sonra Osb'ye akacak. Dülük tünellerinin ihalesi yapıldı, temelleri atıldı. Gaziantep Osb, "Yeşil Osb" belgesi aldı. Sanayimize ve sanayicimize hizmet için bölge içerisinde farklı noktalara çarşı yapımları devam ediyor.

Toplam 6 bölgedeki 54 milyon 250 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük Osb'si olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, altyapı yatırımlarında altın çağını yaşıyor. Mega yatırımların tamamlanması ile sanayiciler dünya standartlarında bir organize sanayi bölgesinde üretim yapmanın konforunu yaşıyor. 1300'den fazla firmanın faaliyet gösterdiği Osb'de özellikle ulaşım, enerji, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili yatırımlar Gaziantep Osb'nin standartlarını yükseltirken, sanayicilerin de rekabet gücünü olumlu yönde etkiliyor.

"Altyapı sorunumuz kalmadı"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatılan projelerin meyvelerinin alındığı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cengiz Şimşek, "Bizim en temel hedefimiz, sanayicilerimizin önünü açacak, rekabet gücünü artıracak dolayısıyla üretimin artmasına neden olacak yatırımları hayata geçirmektir. Bu anlamda da önemli mesafe kat ettik. Altyapı ile ilgili bir sorunumuz kalmadı. Daha önce taahhüt ettiğimiz tüm projelerimizi gerçekleştirirken, yenilerine de başlamanın hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

"Güneş enerjisinde öncüyüz"

Enerjinin hem maliyetinin uygun hem de kesintisiz olması en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, güneş enerjisinde öncü olduklarını da aktararak, "Sanayicilerimiz için en önemli girdi maliyetlerinden birisi de enerjidir. GA Osb olarak Türkiye'de kullanılan sanayi elektriğinin yüzde 5' ini tüketmekteyiz. Yine Türkiye'de Osb'ler arasında kullanılan elektriğin yüzde 15'i Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından tüketilmektedir. Yani elektrik bizim için en büyük maliyetlerden birisidir. Enerjinin hem maliyetinin uygun hem de kesintisiz olması en büyük hedeftir. En önemlisi de enerjinin yenilenebilir, çevreci bir enerji olması tercih edilir. Biz bu amaçla sanayicilerimizin çatılarına güneş enerjisi sistemlerini (GES) kurmalarını teşvik ettik. Sanayicilerimiz de bu konuda çok ilgili ve istekliler. Şu ana kadar 570 mega watt gücünde güneş enerjisi izinleri verildi. Bu konuda Türkiye'de ilk sırada geliyoruz. Şu anda Osb'deki sanayi tesislerinin 500 kadarı enerjisini güneşten sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Trafik yoğunluğu yüzde 40 azaldı"

Tünellerin açılması ile birlikte Osb'ye ulaşım mesafesinin kısalacağını ve trafik yoğunluğunun iyice azalacağını vurgulayan Başkan Şimşek, "Organize Sanayi Bölgemizde 300 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Özellikle mesailerin bitiş ve başlama saatlerinde büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Yine her gün 4-5 bin civarında ağır vasıta araç Osb'ye giriş-çıkış yapıyor. Bu araçlar Otoyola çıkmak için OSB içerisinde 8 ile 12 kilometre fazladan yol yapıyordu. Trafik yükünü hafifletmek, araçların otoyola bağlantısını kısaltmak, dolayısıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu köprülü kavşak yapımını tamamlayarak 2024 yılının başında hizmete açtık. Köprülü kavşakla birlikte OSB'deki trafik yüzde 40 civarında azaldı. Şimdi Dülük tünelleri yapılıyor. İhaleleri yapıldı, temeli atıldı, çalışmalar başladı. Tünellerin açılması ile birlikte OSB'ye ulaşım mesafesi çok kısalacak ve trafik yoğunluğu iyice azalacak" ifadelerine yer verdi.

"Fırat suyu projesi son aşamada"

Fırat'ın suyunu OSB'ye getirmek için başlatılan projenin son aşamaya geldiğini belirten Başkan Şimşek, "Sanayi tesislerimizin önemli bir bölümü suya dayalı üretim yapmaktadır. Bu nedenle gelecekte küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanması muhtemel su kıtlığına karşı sanayicilerimizin su sıkıntısı yaşamaması için 55 km'lik mesafeden Fırat'ın suyunu OSB'ye getirmek için başlattığımız proje son aşamaya geldi. Gaziantep sanayisi için hayati önem taşıyan bu projenin tamamlanması ile önümüzdeki Mart ayının sonunda Fırat'ın suyunu OSB ile buluşturmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sağlık yatırımları"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Travmatik Acil Durum Hastanesinin inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlandığını belirtti.

Başkan Şimşek, "Çok sayıdaki ilin nüfusundan daha fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgemizin sınırları içerisinde bir sağlık tesisinin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Sorunu çözmek amacıyla yapımına başlanan Travmatik Acil Durum Hastanesinin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. İnşaatı tamamlanınca Sağlık Bakanlığına devredilecek olan hastanemizin 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor. Hastanemiz 50 yatak kapasiteli olup 13 poliklinik olarak hizmet verecek. Bu sayede, sağlık hizmeti almak isteyen OSB çalışanlarının sağlık hizmetine daha kolay ulaşımı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan OSB'deki tesislerde çalışan anneler için büyük kolaylık sağlayan kreşimizi açtık. Eğitim yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Teknokent ve sosyal tesis yatırımları"

4. OSB'de yaptırılan çarşı projesinin tamamlandığını söyleyen Başkan Şimşek, "AR-GE Çalışmalarını desteklemek, pahada ağır yükte hafif çalışmaların arttırılması sağlamak, ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırmak amacı ile yapılan Teknokent' in A ve B Blok sonrası C Blok yapımı için proje çalışmaları da devam etmektedir. 4. OSB'de yaptırdığımız Çarşı projesi tamamlandı. Toplamda 34 dükkan, 64 adet ofis ve kat bahçelerinin yer aldığı projede otopark sorunu için de çözüm üretildi. 180 Araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark alanı tahsis edildi. Yapımı tamamlanan bu proje ile OSB'nin sosyal alanlarına yeni bir soluk getirilerek satışları muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yatırımcıların hizmetine sunuldu. Diğer taraftan finans merkezlerini ortak bir iş merkezinde toplamak amacıyla başlattığımız OSFİM Projemiz de tamamlandı. Proje kapsamında ihaleler yapılarak hak sahiplerine teslim edildi" şeklinde konuştu.

"Yeni atık su arıtma tesisi"

Atık su arıtma tesisi ile ilgili yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Şimşek, "Çevreye zarar vermeden üretim yapmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle atık su arıtma tesisi ile ilgili yatırımlarımız da devam edecektir. Sanayi bölgemizin büyümesi ile birlikte ilerleyen dönemde yetersiz kalacak olan arıtma tesisimizi 300.000 m3/gün kapasite üzerinden yeni bir alanda yenilemek için proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP