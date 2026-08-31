Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Büyüme Değerlendirmesi: 'Ilımlı Performans Sürecek'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi.

Başkan Yalçın; "Türkiye'nin 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,3 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi üst üste 24 çeyrekte büyüme başarısı yakaladı. Türkiye ekonomisi küresel belirsizliklerin gölgesinde ılımlı bir büyüme performansı sergilemeye devam etmektedir. Büyüme rakamında bir önceki çeyreğe oranla ufak bazlı düşüş yaşanmış olsa da, 2026 yılının pozitif yönlü bir büyüme rakamıyla kapanacağına inanıyoruz" dedi. Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz süreçlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Yalçın, "Enerjide yaşanan maliyet artışları ve dünya ekonomilerindeki korumacı anlayış, üretimde ve ihracat kapasitesinde düşüşlere yol açmaktadır. Değişen küresel ekonomik yapı, Türkiye'nin rekabet gücünü ve ihracat seviyelerini koruyabilmesi önünde engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, "Küresel ekonomide yavaşlama, özellikle Avrupa ve Asya'daki talep daralması Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkilemektedir. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri küresel tedarik zincirlerinde belirsizlik oluşturmakta ve bu durum Türkiye'nin sanayi üretimine yansımaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar, enerji ve gıda fiyatlarında oynaklığın sürmesine yol açmaktadır. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin cari dengesi üzerinde önemli bir baskıya yol açmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin hem ithalat maliyetlerini artırmakta hem de ihracat pazarlarında daralmaya neden olmaktadır" dedi. Başkan Mehmet Yalçın, "Üretim maliyetlerindeki artışlar, işçilik yükleri ve finansmana erişimdeki zorluklar sanayicilerimizi etkilemeye devam etmektedir. Ancak, yaşanan tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizce atılan adımları olumlu karşılıyoruz. Sanayicilerimiz, sıkıntılara çözüm olacak yeni adımları beklemektedir" şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesinde, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yüzde 4,0, sanayi sektörünün yüzde 2,4, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2,1 arttığını, İnşaat sektöründe ise yüzde 1,9 azalma yaşandığını kaydetti.

Yalçın, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL olduğunu, GSYH'nin ikinci çeyrek değerinin ise cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleştiğini de aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı