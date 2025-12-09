"Kafkasya ve Orta Koridor'un Geleceği Paneli" Ankara'da yapıldı

Orta Koridor'un, Türkiye, Azerbaycan ve bölge ülkeleri açısından ekonomik ve sosyal önemi, başkentte düzenlenen panelde ele alındı.

"Kafkasya ve Orta Koridor'un Geleceği: Ekonomi, Ulaşım ve Enerji" başlıklı panel, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafi konumuyla birçok avantaja sahip olduğunu söyledi. Lojistiğin ve taşımacılığın üzerinden geçtiği ülkelerin önemini artırdığını belirten Karaismailoğlu, dünyada 33 trilyon dolarlık ticaret hacmi olduğunu ve bunun yüzde 80'inden fazlasının Uzak Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında dolaştığını ifade etti.

Karaismailoğlu, Uzak Asya'dan ticarette, Türkiye ve Orta Asya'nın kritik bir noktada olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı ulaştırma yatırımlarının, Orta Koridor'un önünü tamamen açtığını vurguladı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir demir yolu sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, "Bu politikaların gerçekleştirilmesinde özellikle Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok önemli. Hem kapasitenin artırılması hem de güzergahtaki yoğunluğun ortadan kaldırılması için de önemli çalışmalar var." dedi.

Kuzey Koridor'un Rusya-Ukrayna Savaşı, Güney Koridor'un ise Kızıldeniz'de artan saldırılar, sigorta maliyetleri ve uzun transfer süreçleri nedeniyle önemini kaybettiğini söyleyen Karaismailoğlu, Çin-Avrupa ticaretinin yeni bir rota aradığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Asya-Avrupa-Orta Doğu'nun kesiştiği en stratejik transit merkezi olduğunu belirtti. Orta Koridor'un en önemli noktasının Zengezur Koridoru olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Zengezur Koridoru tamamlandığında direkt Bakü ile bağlantımız kesintisiz bir şekilde sağlanmış olacak. Bu da Orta Koridor'un en önemli damarı olacak." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal da üniversitenin, Türk dünyasıyla ilgili birçok programa ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kafkasya ve Türk dünyasının geleceği üzerine yapılan konuşmaların önemine vurgu yapan Ünal, gelecek vizyonu çizilirken tarihi sürecin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ünal, uzun bir süredir Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet başkanları ve gelecek misyonuyla, meselelere ortak çözümler ürettiğini ve önemli yol haritaları çizdiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Elder Aliyev de ülkesinin Türkiye ile Orta Asya arasında bir bağlantı konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi projelerin Türk dünyasını bütünleştirme misyonu olduğuna işaret eden Aliyev, Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı direkt hattın, Türk dünyasının bütünlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birleşmesini hızlandıracak"

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) Başkanı Sinan Demirtürk, Orta Koridor'un ilerleyen yılların en çok konuşulan akslarından birini oluşturacağını söyledi.

Bu koridorun, Türk devletleri arasında barış ve ekonomi koridoru da oluşturacağına işaret eden Sinantürk, Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birleşmesini hızlandırabileceğini dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aksoy da İpek Yolu'nun 21. yüzyılda revize edilerek, yeniden canlandırılmasının yakın dönemin en önemli konuları arasında yer aldığı ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan panelde, Orta Koridor'un bölgeye ekonomik ve sosyal etkileri, ulaşım ve lojistiğin güvenliğindeki yeri ve Türkiye ile bölge arasındaki bütünlük açısından önemi gibi konular, uzmanlar tarafından tartışıldı.