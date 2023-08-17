Orman Yangınlarıyla Mücadelede Gönüllü Uygulamasına 118 Bin Üye

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı gönüllü uygulamasında 118 bin üye sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yangınlara karşı mücadeleyi güçlendirmek ve toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 11 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında gönüllü uygulaması başlatıldı. Uygulamaya üye sayısı 8 bin 144'ü kadın olmak üzere 118 bini buldu. Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar, Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman yangınlarına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor. Gönüllülerden, yangın öncesinde halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesinde, yangın esnasında ise ekiplerle yangına müdahalede destek, ekiplerin iaşe nakilleri gibi değişik alanlarda faydalanılıyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile Türkiye'nin orman varlığını artırmak ve orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün yanı sıra kara gücünün de önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda araç ve ekipman sayısını her geçen gün artırdıklarını, personel kapasitesini güçlendirdiklerini kaydetti. Orman yangınlarıyla mücadelede teyakkuz halinde olduklarını belirten Yumaklı, "Vatandaşlarımızın orman yangınlarıyla ilgili gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun ediyor; ancak gerekli eğitimi almadan orman yangının devam ettiği sahada bulunmaları tehlike barındırıyor. Orman yangınlarıyla mücadelemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız, gerekli şartları taşıyorlarsa eğitim programlarımıza katılabilir ve gönüllü olabilirler. 118 bin orman yangın gönüllümüz, alevler ile mücadelemize güç katıyor. Gençlerimiz başta olmak üzere şartları taşıyan vatandaşlarımızın gönüllü ordumuza katılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)