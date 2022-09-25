Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor

Isparta'da organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilen aronya meyvesi fidanları ile yaklaşık 65 ilde bahçe kurulumu yapılıyor. 4-5 yaşlarında tam verimliliğine oturan aronya fidanlarından bir dönümde 1 buçuk ile 3 ton arasında meyve alınabiliyor. Toptan olarak kilosu 50 ile 75 TL arasında satılan aronyanın perakende fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor.

10 yıldır Türkiye'de tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem arz eden aronya, sağlık açısından önemli bir yere sahip. Isparta'da 3 yıldır aronya fidanı üretimi yapan Murat Kaya, aronya kurulan bahçelerde su kaynağının çok güçlü olması gerektiğini belirterek, "Aronya yetişkin fidan olarak dikim yapılırsa bir sonraki yıl meyve verimine başlamakta.

BAKIMI YARASA VE SOLUCAN GÜBRESİNDEN YAPILIYOR

Eğer doku kültüründen çıkmış 1 yaşında fidan dikimi yapılırsa 2 ve 3'ncü yılından sonra meyve verimine başlamaktadır. Bu şekilde kurulan bahçelerin ekonomik getirisi çok yüksektir. Bir dönüme ortalama 300 fidan dikimi yapıyoruz. Bunların bakımlarında, kültürel işlemlerinde hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik solucan ve yarasa gübresi ile bakımlarını yapıyoruz" dedi.

FİYATI 100-150 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Aronyanın Türkiye'nin birçok ilinde yetiştirilebildiğini vurgulayan Kaya, "Bitki yaklaşık 120 gün sonra hasada hazır hale gelmektedir. Hasadı yapılan ürünler yaklaşık iki ve üç ay boyunca soğuk hava depolarında saklama koşullarına sahiptir. Diğer kurutulmuş meyveleri ise iki yıl boyunca saklama imkanımız vardır. 4-5 yaşlarında tam verimliliğine oturan aronya fidanları bir dönümden iklim ve bakım şartlarına göre 1 buçuk ile 3 ton arasında meyve almamız mümkündür. Güncel fiyatlar olarak baktığımızda aronyanın toptan fiyatları 50 ile 75 TL arasında, perakende fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında satılmaktadır. Dolayısıyla bir dekarın getirisi çiftçi açısından ortalama 100-150 bin TL civarında bir getiri elde etmektedir. Türkiye'nin şu an 65 ilinde aronyada sözleşmeli tarım olarak çiftçilerimizle çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

"5 BİN DÖNEM DİKİM YAPILDI"

Sağlık açısından çok değerli olan aronyanın süper meyve olarak adlandırıldığını dile getiren Kaya, ülkemizde şu an yeni bir bitki olduğunu belirterek, "İnsanların şu anda bu ürünlerin işlenmesinde, hasadında ve pazarlamasında hep bir çekinceleri vardır. Günümüzde artık çok büyük şirketler dahi toplu bir şekilde aronya bahçesi kurulumuna başlamaktadır ama buna bireysel küçük çiftçiler deneme usulüyle başladı. 5-10 fidan alıp ertesi yıl bahçe kuran çiftçilerimiz var. Türkiye geneline baktığımız zaman şu an 5 bin dönüm civarında bir aronya dikimi yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların çoğalacağını tahmin etmekteyim" dedi.