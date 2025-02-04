Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor

Ordu ile Giresun arasını 15 dakikaya indirecek yeni çevre yolu hayata geçiriliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Çevre Yolu Projesi'nin ikinci etabı tamamlandığında Ordu-Giresun arasındaki mesafe 15 dakikaya düşecek. Proje, şehir trafiğini rahatlatarak yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak.

'Karadeniz Sahil Yolu Projesi' çerçevesinde yapımı devam eden "Ordu Çevre Yolu İkinci Etabı" tamamlandığında Ordu- Giresun arası 15 dakikaya inecek, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak. Proje çalışmaları 2007 yılında başlatan ve temeli 2012 yılında atılan, 11 kilometrelik birinci etabı ise 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Toplamda 21,4 kilometre uzunluğunda 6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü, 7 adet farklı seviyeli kavşağa sahip olan Ordu Çevre Yolu Projesi İkinci Etabı'nda yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli'nde son perde 2022 yılında kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Ordu-Giresun Arası 15 Dakikaya İnecek Yeni Çevre Yolu

ORDU-GİRESUN ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK

İlk etabı açılmasına rağmen Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatan yol, şehir içinde araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, 2. etabın da tamamlanması ile şu anda 40-45 dakika olan Ordu- Giresun arasındaki yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek.

YAPIMI DEVAM EDEN ORDU ŞEHİR HASTANESİ'NE BAĞLANTI NOKTALARI BULUNUYOR

Ordu Üniversitesi ile inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, ulaşımı kolaylaştıracak, zaman ve yakıt tasarrufu sağladığı gibi şehrin trafik akışını da kolaylaştıracak.

Ordu-Giresun Arası 15 Dakikaya İnecek Yeni Çevre Yolu

"KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"

Altınordu Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, "Şu anda bir tane açılacak tünel ile 3-4 tane da köprü kaldı. Devletimiz ödenek gönderdiği sürece burası bitecek. Çalışmalar devam ediyor. Ordu'nun tarihi değişecek çünkü bu yol açıldığında Giresun 15 dakikaya inecek, Trabzon 3 saatten 2 saate kadar düşecek. Bu, uzun yol şoförleri ve vatandaşlar için çok ekonomik olacak. Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet. Havalimanı da yakın olduğu için aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.

"ESKİDEN BATAKLIKTI, ŞİMDİ PARİS GİBİ OLDU"

Muhtar Karaağaç, çevre yolunun birinci etabının geçtiği ilk noktanın eskiden atıl vaziyette olduğunu belirterek, "Eskiden buralar atıl vaziyette ve bataklıktı, çakal bile çıkmazdı. Ama şimdi buralar Paris gibi oldu. Allah bu şekilde hizmet getirenlerden ve devletimizden razı olsun. Hizmet geldikçe her şey güzelleşiyor ve değer kazanıyor" diye konuştu.

Ordu-Giresun Arası 15 Dakikaya İnecek Yeni Çevre Yolu

"ULAŞIM AÇISINDAN ÇOK KISALACAK"

Çevre yolunun ikinci etabının geçtiği Akçatepe bölgesinde ikamet eden Cengiz Atmaca isimli vatandaş, "Ulaşım açısından çok kısalacak ve şehir bir hayli rahatlayacak. Ordu içinde işi olmayan araçlar bu yolu kullanacak. Tüneller yapılıyor ancak biraz uzun sürdü. Şuanda çalışmalar var ancak biraz daha tempolu olursa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi.

Ordu ile Giresun arasını 15 dakikaya indirecek yeni çevre yolu hayata geçiriliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Ekonomi
img

Dev kuruluş, Türkiye'de enflasyon için yeni tahminini duyurdu
img

Kızının doğum gününü kutlayan Emrah'a 'Tayfun' eleştirisi
img

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSer_hat:

Helal Reisim oylarımız helali hoş olsun...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

15 milyon yabancıyı doldur. Kaos ve kalabalık yarat sonra da çözümmüş gibi bizden alıp müteahhitlere aktardıklarınla övün… 2008-2009 arası o iki şehir zaten 15-20 dakikada gidiliyordu. Mevcut yolun neredeyse içine kadar inşaata binaya müsaade edip her yere EDS, trafik lambası ve yaya geçidi koydunuz dolayısıyla süre uzadı. 10 yıl sonra yine aynısı olacak!..

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

KARADENİZ BÖLGESİNİN İHTİYACI HIZLI TREN HATTI ÜLKEYİ HAZİNE GARANTİLERİYLE GEREKSİZ YERE SOYDURUYORLAR DEVLET VE HALK BÜYÜK ZARARA UĞRATILIYOR MİLYONLARCA KAREDENİZLİ YOLA DÖKÜLEN İKİ KARIŞ ASFALTA TAV OLUYOR BÖLGENİN GELİŞMESİ TREN HATTINA YAPILACAK YATIRIMLARA BAĞLI ONLAR HEMŞERİNİZSE BENDE HEMŞERİNİZİM ONLAR CEBİNİ YANDAŞLARI BEN SİZİ ATA TOPRAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM YILLARCA HATA EDEREK SİZE GERÇEKTEN HİZMET EDECEKLERE DEĞİL HEMŞERİCİLİK YAPIP HİZMET ETMEYENLERE MENFAATÇİLERE OY VERDİNİZ

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

herrrr meselede ülkeye, millete, değerlerimize hakaret eden, düşmanlık edenler mülteci karşıtı gibi görünüyorlar ama ONLARIN ASIL KARŞI OLDUKLARI DEVLETTİR, MİLLETİN DEĞERLERİDİR

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

yaşasın Recep Tayyip Erdoğan bunları CHP'nin trolleri görmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne güzel

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer:

Yol iki dürlüdür biri cehenneme biri cennete götürür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.