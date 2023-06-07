Ordu'da Fındığın Yanında Alternatif Üretim: Çay Hasadı Başladı

Türkiye'nin en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında alternatif olarak üretilen çayın hasadı başladı. Ruhsatlı olarak sadece Perşembe ilçesinde yıllık ortalama 50 ton civarında üretilen çay, kilogramı yaklaşık 11.30 liradan satılıyor. Hasadı fındığa göre daha zor olan çayı toplamak için çalışan işçilerin ise günlük yevmiyelerinin 450-500 TL olduğu belirtiliyor.

Ordu'da, fındığın yanında alternatif olarak üretimi sürdürülen 'çay' hasadı başladı.

Karadeniz çayının ana vatanı olan Rize'de hasat günler önce başladı. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da ise fındığın yanında alternatif olarak yaklaşık 40 yıldır üretilen ve üretildiği de az bir kesim tarafından bilinen çayda olumsuz hava şartları nedeniyle ilk hasada geç başlandı. Ruhsatlı olarak sadece Perşembe ilçesinde yıllık ortalama 50 ton civarında üretilen çay, kilogramı yaklaşık 11.30 liradan satılıyor. Hasadı fındığa göre daha zor olan çayı toplamak için çalışan işçilerin ise günlük yevmiyelerinin 450-500 TL olduğu belirtiliyor.

Çay üreticisi İhsan Aydın, hava şartları nedeniyle bu yıl mahsulün az olduğunu söyledi. Her hasatta bir buçuk ton kadar çay topladıklarını belirten Aydın, "Bana göre fındıktan iyi. Yaklaşık bir hafta hasat sürer. İlk hasada başladık, ikincisi temmuz ayının sonların, son hasat ise eylül ayında olur" dedi.

"Çay üretimi azaldı"

Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde çay hasadı yapan ve çay üreticisi Mustafa Keskin, "Hasat başladı şu anda toplanıyor. Artık insanlar çayı bıraktı, artan maliyetler dolayısıyla üretim azaldı. Biz alıştığımız için bırakamıyoruz. Biz çay bölgesi olmadığımız için fiyat konusunda da yorum yapmamı uygun olmaz. Perşembe iklimi daha fazla güneş aldığı için kalitesi Rize çayından daha iyi. Hatta çevrede insanlar bu çayı içiyorlar. İşçi sıkıntısı da var, köyümüzde genç nüfus azaldı" dedi.

"Perşembe çayının kalitesinin iyi olduğu biliniyor"

Hasat yapan Şevket Aydın ise fındığın yanında ek olarak çay üretimi yapıldığını söyledi. Çay üretimi yapanların azaldığını söyleyen Aydın, "Çayımız kaliteli ve şimdilik devam ediyor. Hasat gayet güzel geçiyor, mevsimden dolayı biraz geç kaldık. Güzel bir şekilde devam ediyor. Perşembe ilçesinde bir hafta içerisinde hasat işlemleri sonlanır. Kalite olarak Perşembe çayının Karadeniz Bölgesi'nde iyi kalitede olduğu söylenir" şeklinde konuştu. - ORDU