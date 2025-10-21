Haberler

Ordu'da Aromatik Bitki Üretimi 180 Dekara Çıkıyor
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 'Ordu'da Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında verilecek desteklerle ildeki aronya ve maviyemiş üretim alanının 180 dekara ulaşacağını açıkladı. Proje, kırsalda alternatif üretim modellerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle, 2025 yılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ordu'da Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' için üreticilerle sözleşmeler imzalandı.

Proje ile kırsalda alternatif üretim modellerinin yaygınlaştırılması, üretici gelirlerinin artırılması ve tüketicilerin sağlıklı, katma değeri yüksek ürünlerle buluşturulması hedefleniyor. Toplam 3,2 milyon TL bütçeye sahip proje kapsamında maviyemiş üretimi için 9 üreticiyle 14 dekar, aronya üretimi için ise 17 üreticiyle 22 dekar alanda sözleşme imzalandı. Üreticilere fidan, sulama sistemi ve teknik destek sağlanarak, Ordu'da aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Katma değerli üretimi destekliyoruz"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, projenin kırsal kalkınma açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu proje ile hem kırsal alanda yeni üretim alanları oluşturuyor, hem de yüksek katma değerli, ihracat potansiyeli olan aromatik bitkilerin üretimini destekliyoruz. Maviyemiş ve aronya, hem sağlık açısından, hem de pazar değeri bakımından oldukça kıymetli ürünlerdir. Bu bitkilerin üretimini teşvik ederek, ilimizde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşmasını ve üreticilerimizin gelir çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"180 dekarlık üretim alanına ulaşıyoruz"

İl Müdürü Ay, hayata geçirilecek olan proje ile maviyemiş ve aronya üretimi yapılacak olan alanın 180 dekara ulaşacağına dikkat çekerek, "Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, üretmek isteyen, yenilik arayan ve tarımda dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm üreticilerimizin yanındayız. Bu projeyle birlikte Ordu'da aronya ve maviyemiş alanımız toplam 180 dekara ulaşacak ve aromatik bitki üretimi yeni bir ivme kazanacak. Elde edilecek ürünlerle hem iç pazara hem de ihracata yönelik önemli adımlar atmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
