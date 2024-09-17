Üye Girişi
Haberler

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan enflasyon ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar, ürün ve hizmetlere zam olarak yansımaya devam ediyor. İletişim sektörü de bu durumdan etkilenmiş durumda. Taahhüt süresi sona eren kullanıcılar, paket yenileme sırasında karşılaştıkları zam oranlarına sosyal medyada #OperatörSoygunu etiketiyle tepki gösteriyorlar. Vatandaşların zamlara tepkisi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor.

Günümüzde iletişim barınma, gıda gibi bir temel ihtiyaç haline gelmişken bu alanda operatörlerin belirlediği fiyatlar son zamanlarda büyük tepki topluyor. Taahhüt süresi dolduktan sonra paket yenilemek isteyen tüketiciler yüzde 200 ila yüzde 300 arası zamlarla karşı karşıya kalıyor.

#OPERATÖRSOYGUNU HASHTAGI AÇILDI

Vatandaşlar bu zamlara tepki göstermek amacıyla 2 gündür sosyal medyada organize oluyor. Bugün X'te #OperatörSoygunu hashtagi Türkiye gündeminin ilk sırasına otururken, kullanıcılar son aylardaki fiyat artışlarını paylaşarak zamlara tepki gösterdi. Bir kullanıcı benzer bir paket almasına rağmen daha önce 162.7 lira fatura öderken bu ay itibarıyla faturasının 640.5 liraya yükseldiğini belirtti. Yani söz konusu kullanıcı 2 ay öncesine göre ağustosta tam olarak yüzde 294 zamlı bir fatura ödemiş.

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

188 TL'DEN 570 TL'YE

Operatör zamlarına tepki sosyal medya ile de sınırlı kalmış değil. Şikâyet sitelerinde 'fahiş zam' yapıldığına dair şikayetler her geçen gün artıyor. Sikayetvar.com'da bir kullanıcı uzun süredir Türk Telekom mobil hat kullanıcısı olduğunu vurgulayarak "188 TL olan sabit faturalı hattım için 1765 TL'lik bir artırım yapılıyor ve lütufmuş gibi 570 TL'ye inileceği söyleniyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışı" ifadelerini kullandı.

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

"İKİ KATINDAN FAZLA ZAM HANGİ SEKTÖRDE VAR"

Yine aynı sitede Turkcell faturalı hat kullandığını belirten bir kullanıcı ise "240 lira ödediğim paketimin güncel hali 600 lira olarak teklif ediliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi. İki katından fazla bir zam hangi sektörde var. Eğer yardımcı olmazsanız hattımı kapatmayı düşünüyorum" şikayetinde bulundu.

TAAHHÜTLER AĞIRLIKLI 12 VE 24 AY SÜREYLE VERİLİYOR

Türkiye'de ve dünyada pek çok tüketici hem fiyat artışlarından etkilenmemek için hem de mevcut koşullarda görece daha uygun rakamlı bir abonelik ücreti ödemek için taahhütlü paketleri tercih ediyor. Burada şirketler de gelirini garanti altına aldığı için sistemden fayda sağlıyor. Taahhütler genel olarak 12 veya 24 ay için veriliyor. Taahhütler ileriye yönelik verilen sözler olduğu için aslında ileriye yönelik enflasyon beklentilerine göre hesaplama yapmak gerekiyor. Çünkü bir önceki taahhüt verildiğinde şirketler ileriye yönelik potansiyel maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak bir fiyat belirliyor.

24 AY SONRASI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18.38

TCMB'nin eylül ayı piyasa katılımcıları anketine bakıldığında piyasanın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin yüzde 27.49, 24 ay sonrası için ise yüzde 18.38 olduğu görülüyor. Bu beklentiler gerçekleşirse 24 aylık TÜFE artışı yüzde 50.9 olacak. Buradan da anlaşılabileceği gibi operatörler yeni paket fiyatlarını beklentilere göre ayarlamıyor. Gerçekleşen enflasyonun fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına bakarsak da yapılan zamları açıklayacak bir oran karşımıza çıkmıyor.

YÜZDE 82.5 VE YÜZDE 137.7'LİK KÂR ARTIŞLARI

Yüksek oranda zam yapan operatörler büyük kârlar etmeye devam ediyor. Turkcell'in net kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82.5 artarak 12 milyar 532 milyon lira oldu. 2024'ün ilk 6 ayında ise 5 milyar 760 milyon TL net kâr açıkladı. Türk Telekom'un net kârı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 137.7 artarak 16 milyar 422 milyon liraya yükseldi. Buradan da görüleceği gibi önceden verilen taahhütler firmaların kârlılığına bir darbe vurmadı.

ERDOĞAN DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan GSM operatörlerinin yaptığı fahiş zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alarak konuya müdahale edeceği de iddia edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Teknoloji Ekonomi Güncel Finans Medya Zam

Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?

 Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza
Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

Kızına demir termos fırlatıp boğazını sıkan Deniz Akkaya'ya hapis cezası
500

Yorumlar (29)

Kenan Star:

herzamanki gibi iş isden gectikten sonra

348
8
yanıtYanıtla
Güven Korkmaz:

İnternette ayni farkli degil

270
2
yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

112 TL faturam aynı şartlarla 460 TL ye çıktı. 20 yıllık abone olduğum için %400 geçirdiler.

243
3
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Daha büyük bir tekneye binmek istiyorlar sanırım . En büyük tekne musalla da .

183
4
yanıtYanıtla
Elimisallasamellisi:

Turkcell zaten kendinde kayyum atamışlar ne indirimi verecek

156
1
yanıtYanıtla
Dadaş Erzurumlu:

Ev internet fiyatlarınada kontrol gelsin.

140
2
yanıtYanıtla
Temel Temel:

ev internetim 20 gün sonra sona eriyor 165 Tl idi en düşük olanını kullnıyorum tüm operatörleri aradım 25 mhz 450 Tl den aşağı fiat veren yok.

93
1
yanıtYanıtla
ferdy ozgunesh:

%25 tüm sektörlere lazım..batiyorsak toptan batak

86
1
yanıtYanıtla
Murat Erzine:

Hükümet, biran evvel tavan uygulamasına geçmesi lazım %25/30 geçmeyecek oran belirlemesi lazım

86
1
yanıtYanıtla
cesur yürek kobra:

zam zam zam zama zam

81
2
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title