OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund) Genel Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa, Türkiye ile finansman işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'deki finansman portföyümüzün çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan Alkhalifa, AA muhabirine, kurumun Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını, iklim finansmanı hedeflerini ve yeni uluslararası ortaklıklarını değerlendirdi.

Alkhalifa, zirve sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek, Türkiye ile üç yıllık bir "Ülke İşbirliği Stratejisi" imzalanmasını ve özel sektör projelerinin ölçeğini artıracak bir çerçeve anlaşması yapılmasını önerdi.???????

"Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz"

Türkiye ile 1979'dan bu yana işbirliği içinde olduklarını belirten Alkhalifa, ülkedeki altyapı yatırımlarına sağladıkları finansman desteğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Alkhalifa, OPEC Fund'ın 1976'da OPEC üyesi ülkeler tarafından kurulduğunu ve OPEC'ten bağımsız bir kalkınma finansmanı kuruluşu olduğunu belirterek, 130'dan fazla ülkede kamu ve özel sektör projelerini desteklediklerini, yaklaşık 85 ülkede ise özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere ve mikrofinansman projelerine kaynak sağladıklarını anlattı.

Alkhalifa, zirve sırasında sağlık ile ulaştırma bakanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiğini, söz konusu temasların Türkiye'ye sağlanan finansman desteğinin artırılmasını amaçladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, hem kurumumuz hem de hissedarlarımız açısından son derece önemli ülkelerden biri. Türkiye ile yaklaşık 50 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen kapsamlı işbirliklerimizi henüz geliştirmeye başladık. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çok kısa sürede önemli ölçüde büyümesini bekliyoruz. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Biz de bir kalkınma finansmanı kuruluşu olarak Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz. Türk muhataplarımızın da aynı yaklaşımı benimsediğini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'deki finansman portföyümüzün çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum."

Türkiye'de özel sektörle de daha yakın çalışmayı hedeflediklerini vurgulayan Alkhalifa, "Yurt dışından Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmeyi ve daha fazla yatırım kaynağını harekete geçirmeyi istiyoruz. İnşallah yakın gelecekte bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İklim finansmanında yüzde 40 hedefine erken ulaşıldı

Alkhalifa, OPEC Fund'ın 2022'de hazırladığı İklim Finansmanı Eylem Planı kapsamında, iklim bağlantılı projelere daha fazla kaynak ayırmayı hedeflediklerini belirterek, hissedarların, kurumun çevresel açıdan mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını istediğini söyledi.

Bu doğrultuda 2030'a kadar sağlanan finansmanın yüzde 40'ını iklim finansmanına yönlendirmeyi hedeflediklerine işaret eden Alkhalifa, "Bu hedefe şimdiden ulaştık ve şimdi daha iddialı hedefler üzerinde çalışıyoruz. 2030'a kadar iklim finansmanına 5 milyar doların üzerinde kaynak sağlamayı öngörüyoruz. Bu, kurumumuzun iklim finansmanındaki payını uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından beklenen seviyeye taşıyacak önemli bir tutar." diye konuştu.

COP31 kapsamında yeni uluslararası finansman anlaşmalarına imza attıklarını, bunlardan birini de Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Alkhalifa, OPEC Fund'un kendi kaynaklarından 1 milyar dolar, Asya Kalkınma Bankasının ise 2 milyar dolar sağlayacağını söyledi.

Alkhalifa, böylece toplam 3 milyar dolarlık bir finansman paketi oluşturulacağını ve bu kaynağın Asya'da gelişmekte olan ülkelerin kalkınma projelerinde kullanılacağını aktardı.

Çeşitli hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla daha küçük ölçekli anlaşmalar da imzaladıklarını dile getiren Alkhalifa, BRICS ülkeleriyle çalışan Yeni Kalkınma Bankası ile de yeni bir anlaşma imzalamaya hazırlandıklarını ifade etti.

"Artık taahhütleri gerçek yatırımlara dönüştürme zamanı"

Alkhalifa, Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında iklim taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesine verdiği öneme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, kıtalar ve medeniyetler arasında bir köprü konumunda. Şimdi de iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerle sahada gerçekleştirilen somut yatırımlar arasında köprü kuruyor. Bakü'de ve daha önceki COP toplantılarında çeşitli taahhütlerde bulunuldu. Artık bu taahhütleri gerçek yatırımlara ve sahada hayata geçirilen somut projelere dönüştürmenin zamanı geldi. Biz de tam olarak bunun üzerinde çalışıyoruz."

OPEC Fund'ın temiz pişirme çözümlerine yönelik çalışmalara öncülük ettiğini belirten Alkhalifa, "Yaklaşık 2,6 milyar insan temiz pişirme imkanlarına erişemiyor. Bu insanlar yemek pişirmek için ormanlardan odun toplamak zorunda kalıyor. Bu durum ormanların tahrip edilmesine ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Kadınlar ve kız çocukları ise günde 9-10 saatlerini odun toplamak ve ateş yakmakla geçirebiliyor. Bu nedenle kız çocukları okula gidemiyor." dedi.

Alkhalifa, diğer kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla bu sorunun çözümü üzerinde çalıştıklarını, söz konusu girişimlerin Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu somut eylem ve uygulama vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.

"COP31'in organizasyonundan çok etkilendik"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, organizasyonun kalitesinden ve katılımcılara sunulan imkanlardan etkilendiklerini vurgulayan Alkhalifa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhurbaşkanlığına, Türk halkına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle gösterilen misafirperverlik ve organizasyonun kalitesi bizi çok etkiledi. Ekip arkadaşlarımızla da konferans alanını değerlendirdik. COP toplantılarına katılmaya başladığımızdan bu yana gördüğümüz en ilgi çekici ve etkileyici alanlardan biri burası. Gerçekten çok güzel bir mekan, son derece düzenli bir organizasyon ve misafirperver insanlar var. Bu başarılı organizasyon için Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA