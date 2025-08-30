'Önümüzdeki 10 yılda dünyada elektrik talebi 6 kat artacak'

ULUSLARARASI Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, önümüzdeki 10 yılda dünyada elektrik talebinin 6 kat artacağını açıkladı. Prof. Dr. Kumbaroğlu, bu artışın en önemli üç nedenini elektrikli araçlar, yapay zeka ve veri merkezleri ile iklimlendirme sistemleri olarak sıraladı.

IAEE Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 4- 6 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek. IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ile Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu konferans öncesinde tanıtım toplantısı düzenledi.

23 ÜLKEDEN KATILIM

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, 4- 6 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek kongrenin hazırlıklarını 2 yıldır sürdürdüklerini belirterek, kongreye 23 ülkeden katılım sağlanacağını açıkladı. Körfez, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden büyük ilgi olduğunu belirten Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Kongremizin ana teması 'Orta Doğu ve Orta Asya'da enerji dönüşümü.' Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bir dönüşüm ve burada enerji çok ama çok kritik bir noktaya konumlanıyor. Bu süreçte enerji teknolojisiyle, piyasasıyla, diplomasisiyle, uluslararası iş birlikleriyle öne çıkan ülkeler kazanacak ve bunların bu gibi kongrelerde irdelenmesi çok önemli. IAEE grubu yaklaşık 100 ülkede yapılanması olan, 4 bin 500 kadar üyesi olan uluslararası bir profesyonel enerji ekonomisi" dedi.

'SON 10 YILDA TOPLAM ENERJİ TALEBİ 2 KAT ARTTI'

Küresel ölçekte elektrik talebinin son 10 yılda 2 kat artış yaşadığına dikkati çeken Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, önümüzdeki 10 yılda elektrik arzındaki talep artışının 6 kat yükseleceğini açıkladı. Prof. Dr. Kumbaroğlu, elektrik arzının artışına sebep olacak en önemli üç unsuru ise şöyle sıraladı: "Elektrikli araçlar, elektromobilite. İkincisi, yapay zeka ve veri merkezleri. Üçüncüsü, iklimlendirme sistemleri; elektrik talebine çok hızlı bir artış getirecek. Son 10 yılda toplam enerji talebi 2 kat arttı. Önümüzdeki 10 yılda 6 kat artması bekleniyor. Bu artışın kritik minerallerden özellikle bakır üzerine de çok ciddi bir baskı getireceği öngörülüyor. Bütün bunların küresel aktörleriyl, şimdi Orta Doğu ve Orta Asya konferansı bizde ama bakınız; Güney Amerika'dan da çok ciddi ilgi var. İşte Arjantin'den, Brezilya'dan, Şili'den çünkü bu kritik mineraller üreticisi ülkeler aynı zamanda. 'Yeni bir dünya düzeni kuruluyor' dedim ya o dünya düzenine gerçekten 'Enerji dönüşümü' diyoruz. Bunu anlamak, burada aktif rol olmak için bu kongreler son derece önemli" diye konuştu.

SATILAN HER 100 ARAÇTAN 21'İ ELEKTRİKLİ

Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrasya Elektromobilite Derneği Başkanı Haluk Sayar, kongrenin bir ana oturumundaki konu başlığının 'elektromobilite' olacağını belirterek, "Çünkü elektromobilte dönüşüme girmiş bir sektör, otomotiv sektörünün artık elektrikli hale gelmesinden bahsediyoruz. Bu tabii her şeyi kökünden değiştirebilecek bir değişim. Türkiye için özellikle çok önemli bir değişim. Çünkü Türkiye otomotiv endüstrisi çok önemli bir yerde, dünyada önemli bir yerde, 12'nci sıradayız. Avrupa'nın 4'üncü büyük üreticisiyiz. İhracatımız otomotiv endüstrisinde lider konumda. En çok ihracatı otomotiv endüstrisinde yapıyoruz. Bu yıllardan beri de değişmedi. 1,5 milyon araç ürettik 2023 yılı itibarıyla. Bunun yüzde 60'ı otomobillerden oluşuyor. Bu tarihten itibaren hızlı bir dönüşüme girmiştik. 2019 yılında, bizim derneği kurduğumuz seneki elektrikli araç sayısı 1000'di sadece. 2023 yılına geldiğimizde, toplam 15 bin elektrikli araç varken bugün yollarda 300 bin elektrikli araç var. 2030 yılına geldiğimizde bu sayı 1,5 milyon olacak. Bu büyük bir rakam. Şu anda satılan her 100 aracın 21'i elektrikli oldu Türkiye'de. Satılan 100 aracın 9'u da dizel oldu. Yani biz artık dizel araçlardan çok çok daha öteye gitmiş durumdayız elektrikli araçlar konusunda" dedi.

OTOMOBİL DEĞİL AKILLI CİHAZ

Elektrikli araçlar denildiğinde standart bir otomobilden bahsetmediğini söyleyen Haluk Sayar, "Bu akıllı bir cihaz aynı zamanda. Togg'un da esasında kendini tanıtırken ki konusu bu. 'Biz akıllı cihaz üretiyoruz, otomobil üretmiyoruz' diyorlar ve haklılar. Çünkü tamamen otonom olmaya giden ve internete bağlı ve son derece gelişmiş yazılımlarla işletimi sağlanan bir otomobilden bahsediyoruz. ve tabii ki artık bildiğimiz otomotiv endüstrisindeki konular biraz değişmeye başladı. Her şeyden öncesinde motorlar değişti. Artık içten yanmalı motor kullanmıyoruz, elektrik motoru kullanıyoruz. 2000 tane hareket eden parça varken, bu sayı düştü 20'ye. Daha az bakım gerektiriyor, daha az servise gitmesi gerekiyor araçların. ve bu araçlar artık sanayide bizim alıştığımız tarzda işte Mehmet usta, Ahmet usta ile çözülebilecek konularda değil. Artık hakikaten sertifikalandırılmış, bu işi bilen servislerde ancak bu araçların bakımını servisini verebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bir ekosistem, otomotiv endüstrisi değişti. Enerjiyle bağlantılı olarak da çok hızlı bir şekilde değişti. Artık biz elektrikli araçları bir enerjinin bağlantılı noktası haline getirmiş durumdayız. Çünkü elektrikli araçları direkt olarak elektrikle şarj ediyoruz. Şarj edildiği noktadaki üretilen elektriğin kaynağı da burada çok önem kazanıyor. Fosil yakıtlı kaynaklarla üretilen elektrik sera gazına sebep olurken yenilebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik çevrecidir, tamamen doğayla uyumludur ve zararı olmaz" diye konuştu.