Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nden Yeni Kenevir Çeşidi: Gizlenci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Gizlenci' isimli kenevir çeşidinin hasadı yapıldı. Daha önce tescillenen kenevir çeşitlerine göre daha yüksek lif verimine ve lif oranına sahip bu çeşit için ocak ayında tescil başvurusu yapılacak. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Yüksek verim verdiği için kenevir çeşidini ülkemizin 3. çeşidi olarak tescil ettirmek istiyoruz" dedi.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün çalışmaları sonucunda 'Gizlenci' isminde yeni kenevir çeşidi geliştirdi. Enstitü tarafından daha önce geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir çeşitleri olan Vezir ve Narlı'dan daha yüksek lif verimine ve lif oranına sahip olduğu tespit edilen 'Gizlenci' için 2025 Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescil başvurusunda bulunulacak. Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün hemen yanında bulunan 50 metrekare kontrollü sera alanında, Gizlenci'nin hasadı yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizin yeni bir çeşidi ihtiyacı var. Biz de bu doğrultuda hem daha kaliteli daha verimli çeşit geliştirmekle beraber çeşit sayımızı artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Endüstriyel kenevir çeşidini ülkemizin 3. çeşidi olarak tescil ettirmek istiyoruz"

Süreç hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aytaç, "Gizlenci ismini vermeyi planladığımız kenevir çeşidinin tescillenmesi için Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapacağız. Tescil işlemleri 2 yıl sürebilir. İnşallah 2027 yılında bu çeşidimizi de Türk tarımının hizmetine sunmuş olacağız. 2013 -2014 yıllarında ülkemizde daha önce ekilen genotiplerden ilk olarak 5 yıllık bir çalışma ile esrar oranı azaltıldı. Daha sonra lif ve veriminin aratılması ilgili çalışma yaptık. Son 3 yılda da 3 lokasyonda verim denemeleri yaptık. Bütün sonuçlarını başarılı bulduk. Her 3 bölgede de yüksek verim verdiği için endüstriyel kenevir çeşidini ülkemizin 3. çeşidi olarak bu adayımızı tescil ettirmek istiyoruz. Bu çeşidimiz şu anda hem lif amaçlı hem de biyo malzeme amaçlı kullanabilir. Tabi ki tohum amaçlı kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Burada elde ettiğimiz tohumları bir kısmını rezerv olarak saklayarak yine tohum çoğaltmada kullanacağız. Bir kısmını da tohumluk kontrol ve sertifikasyon kurumuna göndereceğiz. Onlar çeşit adayımızı diğer yerli ve yabancı çeşitlerle yarıştırılacak. Bu çalışma 2 yıl sürecek. Onların yaptığı çalışmada uyumluluk sağlanırsa çeşit adayımız tescillenmiş olacak. Tekstil, biyo kompozit, biyo polimer gibi sanayinin diğer kollarına da hizmette bulunabilecek. Birim alanda sap verimliliği yüksek bir çeşidimiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin yeni bir çeşidi ihtiyacı var"

Samsun'da kurulan kenevir fabrikasından dolayı kenevir üretimin alanında artış yaşanacağını ifade eden Aytaç, "Şu anda Havza ilçesinde 30 bin ton kapasiteli fabrika bitmek üzeredir. Yakında hizmete girmiş olacak. Ülkemizde Samsun, Kastamonu ve Amasya'da 13 bin 750 dekar alanda bir ekim yapıldı. Geçen yıl bu rakam 6-7 bin civarındaydı. Fabrika 30 bin kapasiteye ulaşıncaya kadar üretim alanı artacak. Ülkemizin yeni bir çeşidi ihtiyacı var. Bizde bu doğrultuda hem daha kaliteli daha verimli çeşit geliştirmekle beraber çeşit sayımızı artırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN