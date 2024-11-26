"Ön Yargıları Dönüştürüyoruz, Geleceğe Umutla Bakıyoruz" projesinin tanıtımı gerçekleşti

Gilead Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, şirket olarak HIV sağlık yolculuğuna dönüştürücü bir katkı verdiklerini belirterek, "HIV/AIDS Politika Raporu, Covid-19 Sonrası HIV Politikaları Raporu gibi sağlık politikasına yönelik çalışmalarla Sağlık Bakanlığının 2019-2024 HIV Hedeflerine destek olduk." dedi.

Gilead'ın gerçekleştirdiği "Ön Yargıları Dönüştürüyoruz, Geleceğe Umutla Bakıyoruz" projesinin tanıtımı, sanatçılar, hekimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'de HIV'le ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje, sanatın gücünü kullanarak HIV ile ilgili toplumsal ön yargıları dönüştürmeye katkı sunmak üzere tasarlandı.

Sanat ve bilim insanlarını bir araya getiren proje, HIV ile yaşayanlara yönelik toplumsal ön yargıları dönüştürmeye katkı sunmayı ve toplumda bilgi seviyesini artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Gilead Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, Gilead olarak 1987'den bu yana HIV sağlık yolculuğuna dönüştürücü bir katkı verdiklerini belirtti.

Şahin, özellikle 1990'ların ortasından bu yana HIV'in ölümcül olmaktan çıkıp kronik bir enfeksiyona dönüşmesine sadece geliştirdikleri tedaviler ile değil tüm paydaşlarıyla ortak çalışarak öncülük ettiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda ülkemizde 2007'den bu yana yıllara yayılmış olarak 'Hayat Bulan Fikirler' destek programı, 'Zeroing In HIV Bağış Programı', uluslararası bağışlar gibi destekler, HIV/AIDS Politika Raporu, Covid-19 Sonrası HIV Politikaları Raporu gibi sağlık politikasına yönelik çalışmalarla Sağlık Bakanlığının 2019-2024 HIV Hedeflerine destek olduk. 2025 ve sonrasını kapsayacak yeni planda Türkiye'deki HIV enfeksiyonunun yayılım hızının azaltılabilmesi için dünyada uygulanan birçok iyi uygulamaya dair bilgilerimizi tüm paydaşlarımızla paylaşarak ülkemize uygun bir hareket planı oluşturulmasına destek olmaya hazırız."

"HIV artık çaresiz bir enfeksiyon değil"

HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da erken tanı ve etkin tedavi yöntemleri sayesinde HIV ile yaşayan kişilerin yaşamlarına sağlıklı bireyler olarak devam edebildiğini vurguladı.

Tabak, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı'na göre dünyada yaklaşık 39 milyon insanın HIV ile yaşadığını Türkiye'de ise HIV vakalarının artışının dikkat çekici boyutlarda olduğunu aktararak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2024 itibarıyla Türkiye'de kayıtlı HIV pozitif birey sayısının 40 bini geçtiği bilgisini paylaştı.

Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise, "Dünyada kendin yap testlerin yanı sıra 'checkpoint' adı verilen hızlı test noktalarının yaygınlaştı. Ülkemizde tüm sağlık kurumlarında HIV testi yapılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve birkaç şehirde daha bulunan GDTM'lerde (Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri) ise anonim HIV testi yapılıyor. Ayrıca HIV alanında test farkındalığının artırılması amacıyla kasım ve mayıs aylarını kapsayan Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası, geçen yıldan beri Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Hafta boyunca, ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden test yaptırabilecek yerler ve bilgileri paylaşılıyor." ifadelerini kullandı.

AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği Üyesi Uzm. Dr. İlkay Akbulut da HIV'le ilgili ön yargıların ve doğru bilinen yanlışların, HIV testi yaptırma konusunda çekimserliğe yol açarak enfeksiyonun ilerlemesine ve yayılmasına yol açtığını anımsatarak, "Toplumda hala HIV'in gündelik temasla bulaştığına dair yanlış bir inanış var. HIV el sıkışarak, aynı bardaktan su içerek, aynı tuvalet veya havluyu kullanarak bulaşmaz. Bu ön yargıları aşıp doğru bilgiyi topluma yaymalıyız." açıklamalarında bulundu.

"Test farkındalığını ülkemizde artırmayı önemsiyoruz"

HIV AIDS Korunma ve Eğitim Derneği & Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, HIV enfeksiyonunda en savunmasız grubun kadınlar olduğunu anımsattı.

Taşova, "Tanısını bilmeyen ve tedavi almayan HIV ile enfekte gebeler gerekli önlemler alınmadığı için gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirmeyle bebeğe HIV bulaştırabiliyor. Ne mutlu bize ki, ileri tıbbi uygulamalar sayesinde HIV pozitif kişiler HIV'le enfekte olmamış bebekler dünyaya getirebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği HIV Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Asuman İnan ise HIV ile yaşayan bireylere tanı konulmasının en önemli basamak olduğunu işaret ederek, "Antiretroviral tedavi sayesinde kandaki virüs miktarı belirlenemeyen düzeye düşürüldüğünde, bu kişilerin enfeksiyonu cinsel yolla bulaştıramazlar. Bu nedenle bugünden başlayarak test farkındalığını ülkemizde artırmayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

15-25 Kasım 2024 Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası kapsamında tanıtımı yapılan proje için HOOD Base işbirliğiyle multidisipliner sanatçı Uğur Acil ve mural sanatçısı Somon, düşüncelerin ve ön yargıların, bireyleri gerçeklerden ne kadar soyutladığını temsil eden eserler üretti. HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştığı ön yargılara gönderme yapan eserler bir yandan da umut, yaşam ve dayanıklılığı temsil ediyor. Dev balonları içeren enstalasyon, 1 hafta boyunca bomontiada'da sergilenecek.