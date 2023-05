On binler Kakava Hıdırellez Şenlikleri için Edirne'ye akın etti

On binler Kakava Hıdırellez Şenlikleri için Edirne'ye akın etti Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kakava Hıdırellez şenliklerini takip etmek isteyen on binlerce kişi Edirne'ye akın edince caddelerde adım atacak yer kalmadı.