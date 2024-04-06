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Okuldaki Çiftlik Projesi Kütahya'da Başlıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan "Okuldaki Çiftlik" isimli proje çerçevesinde Kütahya Atakent İlköğretim Okulunda 60 metrekare sera, kümes ve meyve bahçesi kurulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan "Okuldaki çiftlik" projesiyle çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmalarını, bilinçlenmelerini, aidiyet duygusu geliştirmelerini ve harekete geçmelerini hedeflenmektedir. İlimizde belirlenen Atakent İlköğretim Okulunda kurulacak 60 metrekare sera, kümes ve meyve bahçesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle çocuklarımız üretim süreçlerine dahil edileceklerdir. Böylece erken dönemden başlayarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, zihinsel, fiziksel ve duyusal pek çok beceriyi bir arada edinebilecekleri doğal eğitim ortamında büyümelerine katkı sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Çiftlik Kütahya Tarım Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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