Öksüt Madencilik Ülke Müdürü: İzin Süreleri Reformları Madencilik Sektörüne Katkı Sağlayacak

Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Bickford, Türkiye'de altın üretiminin, izin süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Bakanlığın izin süreçlerini hızlandırmaya yönelik reform hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu reformların hayata geçirilmesi, madencilik sektörüne önemli ve olumlu bir katkı sağlayacaktır." dedi.

Bickford, basın mensuplarına madencilik faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2024'te Türkiye'de toplam 32,2 ton altın üretiminin yapıldığını, altın ithalatının ülkenin cari açığının yaklaşık yüzde 57'sini oluşturduğunu söyledi.

Sektörde izin süreçlerinin hızlandırılmasının cari açığı olumlu yönde etkileyeceğine işaret eden Bickford, "Türkiye'de rezerv keşfinden üretime geçiş süreci ortalama 10 yıl sürüyor ve verilen 700 madencilik ruhsatından yalnızca ikisi madene dönüşebiliyor. Yeni bir madencilik sahasının faaliyete geçebilmesi için 17 farklı kurumdan onay alınması gerekiyor. Bakanlığın izin süreçlerini hızlandırmaya yönelik reform hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu reformların hayata geçirilmesi, madencilik sektörüne önemli ve olumlu bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öksüt Madencilik 2024'te Türkiye'nin altın üretiminin yüzde 19'unu karşıladı

Bickford, 2024'te Öksüt Madencilik'in bölge ekonomisine 60 milyon dolar katkı sağladığını belirterek, "Toplam altın üretimimiz 6,2 tona ulaştı. Bu rakam, Türkiye'nin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 19'una karşılık geliyor." dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Öksüt Altın Madeni'nin 4 yıl daha faaliyet göstermesinin planlandığını anlatan Bickford, şirketin Kayseri ve Orta Anadolu başta olmak üzere farklı bölgelerde yeni cevher arayışlarını aktif şekilde sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Bickford, ayrıca faaliyet gösterilen bölgede yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlandığını ve şirketin ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bölgeyi kalkındırmayı amaçladığını ifade etti.

Bu kapsamda 2014-2024 döneminde eğitim ve sağlık ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 258 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Bickford, "Öne çıkan projelerimizden biri de Develi'de kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla kurduğumuz kadın kooperatifi oldu. Türkiye'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) kredi sağlamayı başaran ilk altın madeni olduk. Bu sayede, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) süreçlerinin sosyal boyutunu daha proje başlangıcında entegre ettik ve uygulamaya koyduk." diye konuştu.

İş güvenliği yapay zeka ile güçleniyor

Bickford, madencilik sektöründe izin süreçleri ve üretimi artırma hedeflerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunun da büyük önem taşıdığının altını çizerek, Öksüt Madencilik'in ileri teknoloji kullanımıyla İSG risklerini en aza indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu doğrultuda "İşte Güvenlik, Evde Güvenlik" eğitim programının devreye alındığını anlatan Bickford, bu sayede çalışanların yalnızca iş yerinde değil, sosyal yaşamlarında da güvenlik kültürünü benimsemeleri için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bickford, yapay zeka ve dijital teknolojilerin, sorumlu madencilik hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığının altını çizerek, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm, iş güvenliği süreçlerinde riskleri azaltmamıza ve kazaları önlememize imkan tanıyor. Bu da çalışanlarımızın güvenliği için kritik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemin herhangi bir uygunsuzluk algıladığında müdahale ekiplerini anında uyardığını ifade eden Bickford, bu proaktif yaklaşım sayesinde olaylara hızlı müdahale edilerek büyük kazaların önüne geçildiğini kaydetti.

Bickford ayrıca, sahadan sensörler ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle toplanan verilerin yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildiğine değinerek, yüksek risk taşıyan bölgeler için risk haritaları oluşturulduğunu ve gerekli önlemlerin bu sayede alındığını da sözlerine ekledi.