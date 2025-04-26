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ÖİB, 5 İlde 11 Taşınmazı Özelleştiriyor

ÖİB, 5 İlde 11 Taşınmazı Özelleştiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İzmir, Zonguldak, Aydın ve Mersin'deki taşınmazların satış ihalesini duyurdu. İhalelerin son teklif verme tarihleri 20 ve 21 Mayıs olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 5 ildeki 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2, Ankara'nın Yenimahalle, Zonguldak'ın Kilimli, Aydın'ın Didim ve Mersin'in Tarsus ilçelerinde birer taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon lira ile 25 milyon lira arasında değişiyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmaz ihaleleri için son teklif verme tarihi 20 Mayıs, Yenimahalle ilçesiyle Zonguldak, Aydın, İzmir ve Mersin'dekiler için 21 Mayıs olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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