OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 &quot;Chinook&quot; tipi helikopteri daha kattı - Haberler

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OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 "Chinook" tipi helikopteri daha kattı

AA - Ekonomi
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OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 'Chinook' tipi helikopteri daha kattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava filosunu, ABD'den getirilen "Chinook" tipi helikopterlerle güçlendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava filosunu, ABD'den getirilen "Chinook" tipi helikopterlerle güçlendiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, OGM, orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından getirilmesi planlanan 10 Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü hafta sonu, 3'ü de dün Türkiye'ye ulaştı. Böylelikle getirilen "Chinook" tipi helikopter sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.

ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli "bambi" ismiyle bilinen su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında görev yapabiliyor.

AA / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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