OEDAŞ'ın projelerine 1 yılda 6 ödül

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), geleceğin akıllı teknolojilerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan projeleriyle 2023 yılında da hizmet verdiği bölgeden başlayarak çevreye, topluma ve ekonomiye sürdürülebilir değer katmaya devam etti.

Dört farklı projeyle ulusal ve uluslararası arenada toplam altı ödül kazandıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "2024 yılında da müşteri memnuniyetini esas alan, topluma ve çevreye duyarlılıkla şekillenen çalışmalarımızı daha da ileri taşıyarak, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi. OEDAŞ 2023 yılında ayrıca tarihi bölgelerin aydınlatılmasından karbon ayak izi ve atıkların azaltılmasına uzanan pek çok proje gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'a elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), ana faaliyet alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleriyle de sürdürülebilir değer oluşturmaya odaklanıyor. 2023 yılında da bu vizyon doğrultusunda faaliyetlerini şekillendiren OEDAŞ'ın başarıları, ulusal ve uluslararası arenada birbirinden prestijli ödüllere layık görüldü.

Müşteri memnuniyeti çalışmalarına uluslararası ödül

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye verdiği hizmet kalitesini sürekli olarak geliştiren OEDAŞ'ın 2021 yılında hayata geçirdiği 'Memnuniyet 4.0' projesi, uluslararası arenada iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 'Stevie International Business Awards'ta da 'En İyi Teknik Destek Çözümleri' kategorisinde ödüle layık görüldü.

FlexiGrid'e vizyoner proje ödülü

OEDAŞ'ın Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı çerçevesinde desteklenen, aynı zamanda EPDK'nın da destek verdiği 'Geleceğin Dağıtım Şebekeleri için Esnekliğin Sağlanması (FlexiGrid) Projesi, EPDK ve Elder' tarafından 'Vizyoner Proje Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Dört yıl süren ve 2023 yılı içerisinde tamamlanan proje çerçevesinde elektrikli araçtan şebekeye enerji transferi de dahil olmak üzere mikro şebeke çözümleri üzerine çalışmalar yürütüldü.

Enerjimiz Eşit Projesi'ne bir yılda iki ödül

Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe farkındalık oluşturmayı hedefleyen OEDAŞ'ın 2019 yılında başlattığı Enerjimiz Eşit Projesi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü. Proje ayrıca Dünya Gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Toplumsal Fayda Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Projeye başladığı yıl 'beyaz yaka' kadın çalışan oranı yüzde 28 olan OEDAŞ, 2023 yıl sonu itibarıyla bu oranı yüzde 35'e; yüzde 14 olan kadın mühendis oranını ise yüzde 21'e yükseltti.

Can Dostlar'a iki uluslararası ödül

Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, kısırlaştırma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında hayata geçirilen Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi ise bu yıl iki uluslararası ödülde zirveye yerleşti. OEDAŞ, bu projeyle İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards'ta, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde En İyi İşletme ödülünün sahibi oldu. Proje ayrıca 61 ülkeden 3 bin 700 kuruluşun başvurduğu Stevie International Business Awards'ta, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Tarih aydınlatıldı, karbon ayak izi azaltıldı

OEDAŞ bu ödüllü projelerinin yanı sıra geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de hayatın her alanına değer katan projelerine devam etti. Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen altyapı ve aydınlatma çalışmaları, omurilik felçli bireylere destek olmak yürütülen Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor kampanyası, Bilecik'te oluşturulan OEDAŞ Hatıra Ormanı, kuşları elektrik akımından korumak için yapılan izolatör ve flexiglass çalışmaları, kağıt kullanımını, enerji tüketimini, karbon ayak izini ve atıkları azaltmaya yönelik uygulamalar 2023 yılında gerçekleştirilen projeler arasında yer aldı.

"Hayatın içinde olmaya devam edeceğiz"

Kurumsal sosyal sorumluluk ve Ar-Ge projelerine yönelik yaklaşımları hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "OEDAŞ olarak geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, toplumun her kesimine dokunan ve sürdürülebilir bir dünya için somut değerler oluşturan projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu istikametteki çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken yeni çalışmalar için de güç veriyor. 2024 yılında da gerek mevcut projelerimiz gerek yeni çalışmalarımızla hayatın içinde olmaya devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken yüksek standartlarımızı koruyacak, etik değerlerimizden ödün vermeyecek, inovatif ve çevik bir yaklaşımla ilerleyeceğiz. Müşteri memnuniyetini esas alan, topluma ve çevreye duyarlılıkla şekillenen çalışmalarımızı daha da ileri taşıyarak, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR