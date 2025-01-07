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"ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 15'inci kez sahiplerini buldu

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 15'inci kez sahiplerini buldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 15'inci kez sahiplerini buldu.

ODMD tarafından her yıl düzenlenen "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri" töreni İstanbul'da düzenlendi.

ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetlilerin katıldığı törende konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörün 2024 yılını değerlendirdi, 2025 beklentilerini açıkladı.

Geçen yılı beklentilerin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamladıklarını belirten Bozkurt, hızlı başlayan ilk çeyreğin ardından nisanda bir düşüş yaşandığını, hemen arkasından GSR II regülasyonları değişiminin olduğunu aktardı.

Bozkurt, gerçekleştirilen kampanyalarla pazar seyrinin hız kazandığını dile getirerek, "ÖTV matrahlarında iki yıldır bir değişiklik yapılmaması ve kredilere getirilen kısıtlamalara rağmen yılı yeni rekor satış adedi seviyesiyle tamamladık. Tüm bunlar bizi mobilitenin bir ihtiyaç olduğu noktasına götürüyor. 1 milyon 238 bin 509 adetlik toplam pazar hacmiyle önceki yıla göre yüzde 0,5'lik bir artış elde edilmiş oldu. Bu adetlere ağır vasıta araç satışlarının henüz açıklanmayan bilgilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 285 bin adetlik hacme ulaşıldığını görüyoruz." diye konuştu.

"100 yıllık bir değişimin içerisinden geçiyoruz"

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, sektör olarak 100 yıllık bir değişimin içerisinden geçtiklerini ve bu değişimin canlı şahitleri olduklarını söyledi.

Bu değişimi yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Bozkurt, yeni teknolojilere sahip otomobillerin geliştirildiğine işaret etti.

Bozkurt, müşteri davranışlarının değiştiğine ve buna ek olarak, küresel rekabette Çin faktörünün de önemli bir etken olarak öne çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eski satış yöntemlerinin değiştiği ve hatta sadece üyelik sistemiyle mobilite çözümlerinin kullanılacağı bir kavram dahi konuşuluyor. Geleneksel markalar bu değişimi yönetebilmek ve rekabetçi kalmak adına acil önlemleri devreye almaya başladılar. Batarya, çip ve dönüşüm yatırımları yapıyorlar. Dijital dönüşüme öncelik veriliyor. 2030'a kadar Avrupa'da bataryalı elektrikli araç satışlarının yüzde 39'a, yeni enerji araçlarının ise yüzde 63'e ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla hiç kimse bu değişime seyirci kalmıyor. Bizler de ülkemizin ekonomik açıdan en stratejik sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü olarak bu değişime hazır olmalıyız."

Sektöre katkı sağlayan tüm platformların bu değişime ayak uydurması gerektiğine işaret eden Bozkurt, "En önemli meselelerimizden birisi de yetişmiş insan kaynağını zenginleştirmek olacak. Bununla birlikte bu değişimden geri kalmamak adına modern bir vergi sisteminin devreye alınmasının kaçınılmaz olduğunu yinelemeliyiz. Türkiye'nin artık yeni teknolojileri tanımlayan, vatandaşlarımızın mobiliteye ulaşımını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Türkiye'nin büyük bir otomotiv sektörü potansiyeli olduğunu ve mobilitenin herkes için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 2025'te, olağanüstü bir olumsuz gelişme olmazsa pazarın 1 milyon adedin altına düşmeyeceğini öngördüklerini söyledi.

Şu anda ülkenin çok yaşlı bir araç parkı olduğunu ve bunun gençleşmesinin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bozkurt, bu araç parkının gençleşmesinin, yeni araç satışından ziyade trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Törende 21 dalda ödül verildi

Gecede "satış" ve "iletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi.

"İletişim Ödülleri" kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, "Yılın TV Uygulaması", "Yılın Dergi Uygulaması", "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması", "Yılın Sosyal Medya Uygulaması", "Yılın Gazete Uygulaması", "Yılın Radyo Uygulaması", "Yılın Outdoor Uygulaması", "Yılın Sponsorluk Uygulaması" dallarında ODMD Gladyatör'ün internet sitesi üzerinden verilen oylarla ilk 5 içine girmeye çalıştı.

Halk oylaması ile ilk 5'e kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi", "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması", "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar da jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek törende canlı olarak oylandı.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2024 içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Gecede sahibinden.com, 2024 2. el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti. Gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

"Satış Ödülleri" kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası", "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", "En Çok Satılan Otomobil Modeli", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", "En Çok Satılan Otomobil Markası" ve "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" kategorilerindeki birinciler, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım "Yılın Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde oldu

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları da yoğun olurken, en büyük ilgi 17 aday çalışmasıyla "Yılın Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde gerçekleşti.

"PR/Etkinlik Uygulaması" kategorisinde 16 ve "Outdoor Uygulaması" kategorisinde 12 aday çalışmada yer aldı. Bu yıl tüm kategoriler toplamında 114 aday çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Bu kapsamda "Satış Ödülleri" kategorisinde, KG Mobility (Ssangyong), "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" ve "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", Ford Transit, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", Fiat Egea, "En Çok Satılan Otomobil Modeli", Ford, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", Renault, "En Çok Satılan Otomobil Markası", Fiat, "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" ödülünün sahibi oldu.

Törende, "İletişim Ödülleri" kategorisinde de 14 ödül sahiplerine verildi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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