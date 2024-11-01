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Ödenmeyen vergi borçlarının tahsilat imkanı yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin ilan edileceğini belirterek, "Bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, devlete vergi borcu olanları açıklama kararı aldıklarını anımsatarak, 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların bugün Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceğini bildirdi.

Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

"BUNLAR YA İFLAS ETMİŞ YA DA HİÇBİR MAL VARLIĞI BULUNMAYAN İŞLETMELER"

Şimşek, "kesinleşen tarhiyatlar" listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu aktararak, "Bu mükelleflerin 419'u gerçek kişi, 2 bin 45'i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299'u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1'ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu." diye konuştu.

Bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurgulayan Şimşek, listede, vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların bulunduğunu bildirdi.

Şimşek, kesinleşen bu tarhiyatların ödenmiş olmasının açıklamaya engel olmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle diğer borçlu listesiyle karıştırılmamalıdır. Tabii bu listede yer alan mükelleflerin çoğu gerçek bir faaliyeti olmadığı halde sahte belge düzenleme, vergi kaçırma gibi amaçlarla kurulmuş işletmeler. Listede yer alan 2 bin 464 mükelleften 1752'si bu türden. Bunlar hakkında yapılan ve kesinleşen vergi ve ceza tutarı 42,9 milyar lira ve bu tutar ilan edilen toplam tutarın yüzde 81,1'ine tekabül ediyor. Bu tutarın tahsil kabiliyeti de yok. Zira bunlar ya iflas etmiş ya da haklarında iflas kararı olmasa da hiçbir mal varlığı bulunmayan işletmeler. Bunların sahiplerinin de malı yok. Bu tür işletmeler genellikle hiçbir malı bulunmayanlar adına açılıyor, amaca ulaşıldıktan sonra ortadan kayboluyor." ifadelerini kullandı.

"SAHTECİLER YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLECEK"

Sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayan bu tür işletmelerle mücadele için muhtelif yasal düzenlemeler yaptıklarını ancak bazılarının Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini belirten Şimşek, "Bunlarla ilgili yeniden yasa çıkarıldı, bazı düzenlemelerimiz ise onaylandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında kanundan kaçan ve sahtecilik yapan bu tür mükellefleri tespit etmek için yapay zekadan yararlanıyoruz. Sahte belge düzenleme riski yüksek mükellefler ile haksız iade talep etme riski yüksek olanları yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık. Artık devletten haksız iade almak, sahte belge düzenlemek amaçlı kurulan işletmeleri, birçok veriyi yapay zeka teknolojileriyle analiz ederek çok kısa sürede tespit edebileceğiz ve bunların derhal mükellefiyetlerini kapatabileceğiz. Bu sayede gerek dürüst mükellefleri gerekse kamunun menfaatini koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK UZUN YILLARA DAYANAN BORÇLAR"

Şimşek, ikinci listede ise 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül'e kadar ödenmemiş, tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalara ilişkin açıklama yapılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu listedeki mükellef sayısı 36 bin 806'dır. Bunların 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel kişi. Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal ve toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ini oluşturuyor. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999. Bu mükelleflerin vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının toplamı 914,9 milyar lirayı buluyor. Faal mükelleflerin toplam borç tutarı 113,8 milyar lira, toplam borç içindeki oranı da yüzde 12,4. Terk mükelleflerin borç tutarı ise 801,1 milyar liradır. Bakın, vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira. Bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor. Bunlar çok uzun yıllara dayanan borçlar."

Bu alacakların neden tahsil edilemediğine de açıklık getiren Şimşek, "Bu mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin mal varlığı bulunmuyor. Haklarında tüm yasal işlemler yapılmış ancak alacaklar tahsil edilemiyor. Bunlar zaman aşımına uğramadığı sürece devletin yasal kayıtlarında yer alıyor. Zaman zaman da tahsilat tahakkuk oranları konusunda eleştirilere neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"VERGİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞILIYOR"

Bakan Şimşek, vergi alacaklarının tahsili konusunda da titizlikle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin en önemli gelir kaynağı vergiler. Bu nedenle zamanında ödenmesi son derece önemli. Vergi borcunu ödemeyenler hakkında tüm icra takiplerini yapıyoruz. İyi niyetli olup borcunu ödemede zor duruma düşen mükelleflerimize de taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Çalışan, üreten ancak borçlarını ödemede çok zor duruma düşen mükelleflerimiz olabiliyor. Tahsil kabiliyeti olan 113,8 milyar lira için vergi dairelerimiz tüm mükelleflerle görüşüyor, borçlarını ödemeleri konusunda gerekli kolaylıkları sağlıyor."

Ödenmeyen vergi borçlarının tahsilat imkanı yok
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıseennu:

İşte ülkedeki adalet bu zamanında adamlardan donuna kadar almadınız vergiyi şimdi kaçırdıkları parayı almaya çalışıyorsunuz oda artık yok,ama bir fakir olsa gırtlağına çökersiniz .

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Haber YorumlarıAli Bayek:

1 sene içinde borcunu alamadıysan haczet neyi beklediniz senelerce borcunu ödemeyen şirketlerden..Millete çökün ama fakirin hemen maaşını haczedin toramanlara dokunmayın senelerce..

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Haber YorumlarıMülayim:

inekler kaçmış:)) çoban dağ bayır inek arıyor...

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Haber YorumlarıElimisallasamellisi:

Ala ala bide bu cikti borcu odemeyenleri alalen ilan etme bu nedir abi

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Haber YorumlarıDağıstan:

Siz alamıyorsanız , Varlık Yönetim Şirketlerine devredin. Hani bankaların şüpheli alacak kalemine ayırdıkları ve şirketlere sattıkları alacaklarını tahsil eden şirketlere. Asıl vergi adaleti Dolaylı Vergileri ,çok kazanandan çok ,az kazanandan az vergi alınmasına dair adilane düzenleseniz , takdir eden çok olur..

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Siz ancak bordrosu olanlardan vergi alabiliyorsunuz zaten. İnsanları enflasyona ezdirip 6 ay sonra zam yopıyor maaş zammından 6 ay sonra insanların vergi dilimini yükseltip zam olarak verdiğinizin bir kısmını geri alıyorsunuz.

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Haber YorumlarıERCAN GÜL:

Adamlar para varkende koklatmadi yokken zaten koklatmiyor. Mehmet Bey'in şimşekleri sadece maaşlı garibana vuruyor sanırım. 5 sene önce damga pulu vergisi için az daha icralık olan ben gibiler de haline ağlasın.

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Vergi vermemek için kasıtlı iş yerini batıran kişiler içinde çalışma yapıyor mu sevgili bakan . Halktan toplama çalıştığı 5 li çetenin vergi borcu yanında nokta kadar kalır hiç silinen vergilerden kredilerden bahsetmiyor bile .

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