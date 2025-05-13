Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 338 milyon dolarlık giriş olurken, portföy yatırımlarından 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

Martta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 1 milyar 522 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon dolar net alış, genel hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 194 milyon dolar ve 428 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon dolar ve 1 milyar 829 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 668 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 15 milyar 126 milyon dolar net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle: