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Oba Makarna, Dubai Gulfood Fuarı'nda 35 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Oba Makarna, Dubai Gulfood Fuarı'nda 35 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
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Türkiye'nin önde gelen makarna üreticisi Oba Makarna, Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nda 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat hedeflerini desteklemek adına 35 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı. Fuarda yenilikçi ürünleriyle dikkat çekerek, uluslararası iş bağlantılarını genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye'deki makarna üretiminin yüzde 25'ini, küresel makarna ticaretinin yüzde 7'sini gerçekleştiren Oba Makarna, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Dubai Gulfood Fuarı'nda bu yıl da yerini aldı. Yenilikçi ürünlerini tanıttığı standıyla fuarın en dikkat çeken markalarından biri olan Oba Makarna, Somali, Ghana, Burkina Faso, Togo ve Benin'den iş heyetleriyle toplam 35 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı.

40 farklı ürün çeşidiyle Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturan Oba Makarna, her yıl 6 bine yakın katılımcısı ve 200 binin üstünde ziyaretçisiyle küresel gıda endüstrisinin en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nda yerini aldı. Oba Makarna, küresel gıda sektörünün Orta Doğu, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) açılan bir kapısı olarak nitelendirilen fuarda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda en fazla ziyaretçi kabul eden şirketler arasında ilk sıralarda yer alarak uluslararası iş bağlantılarını genişletti. Yenilikçi ürünlerini tanıttığı standıyla fuarın en dikkat çeken markalarından biri olan OBA Makarna, Somali, Ghana, Burkina Faso, Togo ve Benin'den iş heyetleriyle toplam 35 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı.

"6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor"

OBA Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nın birçok ülke ve firmanın yıllık stratejisinin belirlemesinde büyük rol oynadığına dikkat çekerek, "Bu yıl da çok verimli geçirdiğimiz Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nda, ürünlerimiz, en büyü ilgiyi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Asya, ABD ve Uzakdoğulu iş insanlarından gördü. Fuarda, Somali, Ghana, Burkina Faso, Togo ve Benin'den iş heyetleriyle toplam 35 milyon dolarlık iş anlaşmasına imza attık" dedi.

"Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nın da 2025 yılında ihracat hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Oba Makarna'nın Türkiye'nin dünya genelinde bilinirliliği en yüksek markalarından biri olduğunu vurgulayan Özgüçlü, " Türkiye'deki makarna üretiminin yüzde 25'ini, küresel makarna ticaretinin yüzde 7'sini gerçekleştiren bir marka olarak bizim için uluslararası fuarlar büyük önem taşıyor. Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nın da 2025 yılında ihracat hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz"

Bu yıl önceki yıllara oranla daha fazla katılımcının yanı sıra daha fazla nitelikli alım heyetlerinin fuara ilgi gösterdiğini dile getiren Özgüçlü, "Makarna sektörünün dünyadaki güçlü ve en büyük aktörlerinden birisi Oba Makarna yenilikçi ürünleri ve yüksek üretim kapasitesiyle fuarda alım heyetlerinin ve farklı ülkelerden gelen nitelikli ithalatçıların ilgi odağı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesine üst üste 11 kez makarna ihracat şampiyonu olarak giren bir şirket olarak hedefimiz global pazarındaki yerimizi daha da güçlendirerek ihracat gerçekleştirebildiğimiz ülke sayısını artırmak. 2025 yılında, Güney Amerika, Uzak Doğu, Güney Kore ve Japonya pazarlarında olduğu gibi diğer ülke pazarlarında da büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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