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ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'ın istifasına yol açan ve casusluk iddialarını içeren haberler sonrasındaki sert düşüşlerin ardından Huang'ın geri dönüşüyle dün yüzde 31,48 yükseldi.

The New York Times (NYT) gazetesi, 29 Ekim tarihli haberinde ABD istihbarat yetkililerinin, Jensen Huang'ın Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile "yakın ilişkisi"nden endişe duyduğunu yazdı.

Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülen haberde, Alice Huang'ın Nvidia Ceo'sunu hedef alan bir operasyonun parçası olabileceği iddia edildi. Nvidia o dönemde ilişkiyi "sıradan müşteri görüşmesi" olarak nitelendirse de bu haber şirket üzerinde önemli bir kamuoyu baskısı yarattı.

Şirketin hisseleri 29 Ekim'de yüzde 1 azalışla 213,66 dolara geriledi. Kasım ayı başında söz konusu iddialarla ilişkili haberler hız kazanırken, İngiliz Financial Times gazetesi de yeni detayları aktardı. Pekin yönetimi ise Jensen Huang'ın ilişkisi olduğu belirtilen Alice Huang'ın Çin istihbaratı bağlantılarına yönelik iddiaları reddetti.

Nvidia'dan soruşturma

Nvidia Yönetim Kurulunun 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin son haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Soruşturmanın, bağımsız hukuk danışmanlarının desteğiyle bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütüleceği belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun Nvidia'nın ve hissedarlarının çıkarları açısından büyük önem taşıyan ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verdiği vurgulandı.

Aynı gün Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti. Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Huang, Yönetim Kurulunun soruşturmasını desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirterek, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi. Nvidia ve Huang hakkında, Jensen Huang'ın Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla 9 Kasım'da dava açıldı.

Yeni ilişki iddiaları ve istifa

NYT, 11 Kasım'da da Huang'ın Nvidia'da kendisine bağlı bir üst düzey yönetici ile de ilişkisi olduğunu öne sürdü. Nvidia Yönetim Kurulu, 12 Kasım'da Jensen Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirdi.

Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görev yapmayı kabul etti. Aynı gün ABD basınında isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Huang'ın ikinci bir şirket çalışanıyla daha ilişkisi olduğu iddia edildi.

Nvidia hisseleri Huang'ın istifa ettiği gün yüzde 4'ten fazla düşerken, 29 Ekim'den bu tarihe kadar toplam kayıp yüzde 22'yi aştı.

Huang'ın geri dönmesi için kampanya başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa eden Huang'ın yerine Nvidia CEO'luğu için Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'u önerdi. Trump, 16 Kasım'da ise Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesine karşı olmadığını belirterek, "Benim için sorun olmaz." dedi.

Çalışanlar, yatırımcılar ve iş ortakları "Jensen'ı geri getirin" ve "Jensen'la Dayanışma" adı altında imza kampanyaları başlattı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın da destek verdiği kampanyalara 200 bini aşkın imza geldi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir kullanıcının "Elon, lütfen Jensen'ı işe al." şeklindeki mesajına, "Bu benim için onur olurdu." yanıtını verdi.

Huang "Geri dönmeye hazırım" mesajı verdi, Yönetim Kurulu dönüşe kapıyı kapattı

Nvidia'dan ayrılmasının ardından sessizliğini bozan Huang, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada şirketin Yönetim Kurulunun, geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etti.

Geçen hafta boyunca arkadaşlarından, sektördeki meslektaşlarından ve daha önce hiç tanışmadığı insanlardan gördüğü sevgi ve destek karşısında derinden etkilendiğini belirten Huang, ailesine ve kendisine nezaket gösteren herkese teşekkür etti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones da aynı gün şirketin 3 aylık finansal sonuçlarına ilişkin telekonferansta konuştu. Jones, Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını belirtti.

Nvidia'nın hisseleri, şirketin açıkladığı güçlü bilançoya rağmen kayıplarını sürdürdü ve 20 Kasım'daki günlük değer kaybı yüzde 14'ü buldu.

Şirketin hisseleri, 29 Ekim'den 20 Kasım'a kadar olan sürede yüzde 41'in üzerinde geriledi, bu dönemde Nvidia'nın piyasa değerinden yaklaşık 2 trilyon dolar silindi.

Trump, Huang'a desteğini yineledi

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Huang'a "ikinci bir şans" verilmesi çağrısında bulundu. Huang'ın bazı kötü kararlar almış olsa da "parlak bir insan" olduğunu söyleyen Trump, "Jensen'in büyük bir özür dilemesini ve geri dönmesini isterim." dedi.

Trump, "Biliyorsunuz, biz ikinci şansların ülkesiyiz ve onun da bu şansı elde ettiğini görmek isterim. Bu şirket bizim için çok önemli ve o bizi diğer şirketlerin tam anlamıyla 10 yıl önüne taşıdı." diye konuştu.

Hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, Nvidia Yönetim Kurulunun Huang'ı yeniden işe almasını umduğunu belirtti.

Huang'ın dönüşü hisselerde ralliye neden oldu

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın istifasını duyurmasından 11 gün, eski CEO'yu yeniden görevlendirme niyetinde olmadığını belirtmesinden yalnızca 6 gün sonra Huang'ın dönüşünü açıkladı.

Nvidia'dan 23 Kasım'da yapılan açıklamada, Huang'ın derhal geçerli olmak üzere şirket başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiği duyuruldu. Açıklamada, Yönetim Kurulunun Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetinden ve şirkete liderlik etme kabiliyetinden memnuniyet duyarak yeniden görevlendirme kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.

Yönetim Kurulunun karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş aldığı belirtilen açıklamada, bu görüşler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair haberler üzerine başlatılan soruşturmanın sonuca ulaşana dek devam edeceği belirtildi.

Şirketin hisseleri dün yüzde 31,5 değer kazanarak 165,05 dolara ulaştı. Nvidia'nın hisse fiyatı, 29 Ekim'deki kapanış değerinin yaklaşık yüzde 23 gerisinde kalsa da Huang'ın geri dönüşü, düşüş eğilimini tersine çevirmiş oldu.

Nvidia'nın piyasa değeri dün 1 trilyon dolara yakın artış kaydetti.

Trump, Yönetim Kurulunu ikna ettiğini belirtti

Trump, Huang'ın geri dönüşü sonrasında "Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ı yeniden CEO pozisyonuna getirme konusunda doğru ve yerinde bir karar aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Kurulu Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeye ikna ettiğini söyledi.

Trump, "Onlarla konuştum, öyle diyeyim ve ikna ettim. Şirketin harika işler çıkaracağını düşünüyorum, Jensen olmadan ise bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. Bence Jensen şu an daha motive olacak. Dünyaya kendini kanıtlamak istediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA