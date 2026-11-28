Yıllarca Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olan Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, bölge ekonomisi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

Mali Müşavir Mesut Balta, kapının faaliyette olduğu dönemde Mardin ve Şırnak başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ekonomik hareketlilik kazandırdığını belirterek, yeniden açılmasının üretimden taşımacılığa, istihdamdan ihracata kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Balta, "Bu kapının açılması sadece ticaretin yeniden başlaması değildir. Aynı zamanda işsizliğin azalması, göçün önlenmesi ve bölge insanının yeniden kendi toprağında geleceğini kurması demektir" dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde stratejik öneme sahip Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, bölge ekonomisinde yeni umutları beraberinde getirdi. Uzun yıllar boyunca tarım, gıda, inşaat, tekstil ve farklı sektörlerdeki ürünlerin ihracatında önemli rol üstlenen sınır kapısının yeniden ticarete kazandırılması, başta Mardin ve Şırnak olmak üzere çevre illerde ekonomik hareketliliğin artması beklentisini güçlendirdi.

Mali Müşavir Mesut Balta, İHA muhabirine yaptığı özel açıklamada, Nusaybin Sınır Kapısı'nın yalnızca iki ülke arasındaki ulaşımı sağlayan bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda sınırın iki yakasında yaşayan binlerce insanın geçim kaynağı ve bölgesel ekonominin önemli bir damarı olduğunu söyledi.

"Kapanmasıyla birlikte sadece ticaret değil, hayatlar da durdu"

Nusaybin Sınır Kapısı'nın geçmişte bölgenin en önemli ticari merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Balta, kapının açık olduğu dönemde tarım ürünlerinden gıdaya, inşaat malzemelerinden tekstile kadar çok sayıda ürünün bu güzergah üzerinden ihraç edildiğini belirtti.

Sınır ticaretinin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin yalnızca ihracatçı firmalarla sınırlı kalmadığını ifade eden Balta, nakliyecilerin, esnafın, üreticilerin, çiftçilerin ve tarımsal alanlarda çalışan binlerce kişinin bu ticaretten doğrudan veya dolaylı olarak faydalandığını dile getirdi.

Balta, kapının kapanmasıyla birlikte yaşanan ekonomik kaybın boyutlarına dikkat çekerek, "Nusaybin Sınır Kapısı açıkken Türkiye-Suriye ticaretinin en canlı damarlarından biriydi. Tarım ürünleri, gıda, inşaat malzemeleri, tekstil ve daha birçok ürün bu kapı üzerinden ihraç ediliyordu. Bu ticaret, sınırın her iki tarafında büyük bir ekonomik canlılık oluşturuyordu. Esnaf, üretici, nakliyeci ve tarım sektöründe çalışan insanlar bu hareketlilikten geçimini sağlıyordu. Ancak kapının kapanmasıyla birlikte yalnızca ticaret durmadı. Yollar uzadı, maliyetler arttı, ticari ilişkiler kesintiye uğradı. Bunun sonucunda çok sayıda insan işsiz kaldı, geçim sıkıntısı yaşadı ve göç etmek zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

"Mardin üretecek, Şırnak taşıyacak"

Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının bölgesel ekonomik dengeler açısından önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Balta, özellikle Mardin ve Şırnak'ın bu süreçte birbirini tamamlayan iki önemli ekonomik aktör haline gelebileceğini söyledi.

Mardin'in üretim, sanayi, tarım ve ticaret kapasitesiyle sürecin önemli bir ayağını oluşturacağını ifade eden Balta, Şırnak'ın ise coğrafi konumu, taşımacılık altyapısı ve lojistik hizmetleriyle bu ticari hareketlilikten önemli ölçüde yararlanabileceğini kaydetti.

Balta, iki ilin sahip olduğu ekonomik potansiyelin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu kapının yeniden açılmasıyla birlikte hem Mardin hem de Şırnak önemli bir ticari kazanç elde edecektir. Mardin üretimiyle, sanayisiyle ve ticaretiyle bu sürece katkı sunarken Şırnak da taşımacılık ve diğer nakliye hizmetleriyle önemli bir rol üstlenecektir. Ürünlerin taşınması, lojistik hizmetler, nakliye firmaları, araç sahipleri, şoförler ve bu sektörlere bağlı işletmeler açısından ciddi fırsatlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu gelişme yalnızca Nusaybin'i veya Mardin'i ilgilendiren bir mesele değildir. Şırnak'ı da içine alan geniş bir bölgesel kalkınma fırsatıdır."

"İşsizliğin ve göçün önüne geçilebilir"

Sınır kapısının yeniden açılmasının ekonomik kazanımlarının yanı sıra sosyal sonuçlar da doğuracağını vurgulayan Balta, ticaretin canlanmasının bölgedeki işsizlik ve göç sorunlarının azaltılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Özellikle genç nüfusun kendi memleketinde iş bulabilmesinin önemine işaret eden Balta, ticari faaliyetlerin artmasıyla birlikte yeni istihdam alanlarının oluşabileceğini, küçük esnaftan büyük işletmelere kadar birçok kesimin ekonomik olarak rahatlayabileceğini söyledi.

Balta, sınırın iki yakasında yaşayan insanların yeniden ticari ilişkiler kurabilmesinin bölgesel refah açısından önemli olduğunu belirterek, "Bir bölgede ticaret varsa üretim vardır, istihdam vardır, hareketlilik vardır. Ticaretin olduğu yerde insanlar iş bulur, esnaf kazanır, üretici ürününü pazarlar. İnsanlar kendi memleketlerinde geçimlerini sağlayabildiğinde başka şehirlere veya ülkelere göç etmek zorunda kalmaz. Bu kapının açılması, bölgedeki işsizliği azaltacak, göçün ekonomik sebeplerini ortadan kaldıracak ve daha istikrarlı bir yaşamın oluşmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sınır kapısı değil, bölgesel kalkınmanın anahtarı"

Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesini yalnızca sınır ticaretinin yeniden başlaması olarak değerlendirmenin eksik olacağını kaydeden Balta, sürecin uzun vadeli bölgesel kalkınma perspektifiyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Ticaretin sürdürülebilir hale gelmesi için üretim, lojistik, taşımacılık ve ihracat sektörlerinin eş zamanlı gelişmesinin önemine dikkat çeken Balta, sınır kapısının sağlayacağı ekonomik fırsatların doğru değerlendirilmesi halinde Mardin ve Şırnak başta olmak üzere çevre illerin de bu hareketlilikten pay alabileceğini belirtti. Balta, "Biz bu meseleye sadece bir sınır kapısının açılması olarak bakmamalıyız. Bu kapının açılması, yıllardır ticaretin dışında kalmış insanların yeniden ekonomik hayata katılması anlamına geliyor. Üreticinin ürününü satabilmesi, esnafın iş yapabilmesi, nakliyecinin yük taşıması ve gençlerin iş bulabilmesi demektir. Mardin'in üretim gücüyle Şırnak'ın lojistik ve taşımacılık potansiyeli birleştiğinde çok önemli bir ekonomik sinerji ortaya çıkacaktır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sınır kapıları sadece ülkeleri birbirine bağlamaz; aynı zamanda insanları, ekonomileri ve gelecekleri birbirine bağlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı