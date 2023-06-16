Noterlerde Taşınmaz Satışı Uygulaması Başlıyor

Edirne 2. Noteri Ufuk Erdoğan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterlerde taşınmaz satışı yapabileceği alt yapı çalışmasının devam ettiğini ve Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden e-devletten girerek satış başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Ancak yine tapu harcı tahsil edileceği belirtildi.

Edirne 2. Noteri Ufuk Erdoğan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlayacak noterlerde taşınmaz satışı uygulamasıyla ilgili "Yapılan yasal düzenleme çerçevesinde insanlar taşınmaz satış işlemleri için tapu müdürlüklerine müracaat etmenin yanı sıra Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden e-devletten girerek taşınmaz satış başvurularını dilediği noterliği seçerek yapabilecekler" dedi.

Edirne 2. Noteri Ufuk Erdoğan Sabuncuoğlu, bugün yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterlerin taşınmaz satışı yapabileceği alt yapı çalışmasının devam ettiğini söyledi. Sabuncuoğlu, taşınmaz satışı yapacak kişinin Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden e-devlette girerek satış başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.

"YİNE TAPU HARCI YİNE TAPU HARCI TAHSİLİ SÖZ KONUSU"

Sabuncuoğlu, şunları söyledi:

"Yapılan yasal düzenleme çerçevesinde insanlar taşınmaz satış işlemleri için tapu müdürlüklerine müracaat etmenin yanı sıra Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden e-devletten girerek taşınmaz satış başvurularını dilediği noterliği seçerek yapabilecekler. Diğer yandan tapuda yapılan satış işlemlerinden ne farkı olacak diye sorulursa, burada noterlerde yapılan satış işlemlerinde yine tapu harcı tahsili söz konusu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye ücreti tahsil edilecek. Buna ilave olarak satışa konu taşınmazın değeri üzerinden bu yıl için geçerli olmak üzere 500 lira ile 4 bin lira arasında bir bedel noter ücreti olarak tahsil edilecek. Noterlikte düzenlenen bu satış işleminden ayrıca damga vergisi ve değerli kağıt bedeli alınmayacak. Bu satış işlemini noter bizzat kendisi yapacak. Mirasçılık belgesini sadece noterler imzalıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın yetkisi yok. Bu taşınmaz satış sözleşmelerini de biz noterler yapacağız."