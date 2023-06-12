Nisan Ayında Cari İşlemler Açığı 57,8 Milyar Dolarla Son 10 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında cari işlemler 5 milyar 404 milyon lira açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 57,8 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında cari işlemler 5 milyar 404 milyon lira açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 57,8 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesinde.

Merkez Bankası, nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 480 milyon dolar açık oluştu. Cari işlemler hesabı ocak-nisan döneminde ise 29,73 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 57,8 milyar dolarla 2012 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada net hata noksan kaleminde nisanda 3,7 milyar dolar çıkış yaşandı. Ocak-nisan döneminde ise çıkış 6,7 milyar dolar oldu.

NİSANDA DIŞ TİCARET 7 MİLYAR 16 MİLYON DOLAR AÇIK VERDİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 198 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

1,3 MİLYAR DOLAR PORTFÖY ÇIKIŞI OLDU

Merkez Bankası verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1 milyar204 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolar ve 6 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış gösterdi.

RESMİ REZERVLER 8 MİLYAR 163 MİLYON DOLAR AZALDI

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Merkez Bankası verilerine göre, resmi rezervler ise nisan ayında net 8 milyar 163 milyon dolar azaldı.