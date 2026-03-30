New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 45.216,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.343,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 düşüşle 20.794,64 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 5. haftasına girilirken; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere dair açıklamalarının oluşturduğu iyimserlikle güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık seyir izledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken; Trump, bugün ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşmaya varılmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde de bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğunu" ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

Washington ve Tahran yönetimlerinden gelen çelişkili mesajlar ile Yemen'deki İran destekli Husilerin çatışmalara dahil olması karşısında yatırımcılar temkinli kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürerken Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,08 artarak 113,8 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,9 dolarla 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler de sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, savaş öncesinde öngörülen iki faiz indiriminin aksine, bu yıl Fed'den herhangi bir gevşeme beklenmediğine işaret ediyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından izlenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.